Ko je Marko Skejo, čovjek s hitlerovskim brčićima koji su mnogima zapeli za oko tijekom maratonske konferencije za medije HOS-ovaca o micanju ploče u Jasenovcu? Skejo ima više lica: Osim što nedvojbeno glorificira ustaški režim, on je istodobno uspješni poduzetnik, porezni dužnik, osoba osuđena za gospodarski kriminal, aktivist, ali i hrabri ratnik.

Foto: 24sata.info

No krenimo redom. Skejo svojom pojavom utjelovljuje sve ono što javnost predbacuje HOS-u. Koliko god se trudili uvjeravati javnost da nemaju veze s nacistima, fašistima i ustašama, njihov istaknuti član ih uporno demantira. Skejo nosi brčiće a la Adolf Hitler, a nosi i majicu u spomen na ustašku pukovniju koja je s Nijemcima sudjelovala u opsadi Staljingrada u Drugom svjetskom ratu.



Skejo je i glavni protagonist snimke nastale sredinom 90-ih, na kojoj predvodi marš pripadnika HOS-a splitskim ulicama u crnim odorama vozeći se u automobilu koji kao da je uzet sa seta američkog blockbustera o nacističkoj Njemačkoj. Na toj snimci kolona HOS-ovaca predvodniku kolone koji uzvikuje 'Za dom' odgovara 'Spremni'. 'Za koga', pita vođa kolone, na što HOS-ovci odgovaraju 'Za poglavnika'. Na upit 'Što smo mi?' viču 'Ustaše!'. Skejo svoje govore, kao što snimka pokazuje, drži ispred portreta Ante Pavelića.



Skejo za Jasenovac kaže da je bio bolnica za tifusare, a njegova postrojba nazvana je po Rafaelu Bobanu, ustaškom pukovniku i zapovjedniku Crne legije i svoj rođendan slavi 10. travnja, na dan kada je ustrojena Nezavisna Država Hrvatska.



Vara strance, duguje državi, a Čačićev Coning duguje njemu



Kad se ne bavi aktivizmom vezanim uz HOS i Hrvatsku čistu stranku prava, Skejo vodi uspješan biznis. Ima kamenolom, u poslovnom je braku s austrijskim partnerima, proizvodi beton, ima miješalice, kamione, betonare…



Vlasnik je i direktor tvrtke Za dom s kćerkom i sinom. Tvrtka je u prošloj godini uprihodila 1,6 milijuna, no konačna bilanca im je u 'crvenom'. Njegova druga tvrtka, Mikrosiverit – Za dom, u 2015. uprihodila je 17 milijuna kuna, no prihodi su se u 2016. strmoglavili na šest milijuna. Dobit im je u prošloj godini bila u laganom minusu. Zanimljivo je kako ova tvrtka posluje s tvrtkom Coning, koja se povezuje s aktualnim varaždinskim županom Radimirom Čačićem, a ujedno je bila dužnik Skejine tvrtke.



Treća tvrtka je Alas za dom, u kojoj su Skeji partneri Austrijanci. U prošloj godini uprihodili su gotovo 30 milijuna kuna, uz dobit od dva i pol milijuna kuna.



No kako mnoge poduzetničke priče u Hrvatskoj imaju i tamnu stranu, ima je i Skejina. Kada se javno počeo objavljivati popis poreznih dužnika, Skejo je 2012. bio među onima najvećima s dugom od 12 milijuna kuna. Obavezu prema državi je očito namirio jer ga u listopadu 2016., kada je lista zadnji put ažurirana, nema na popisu.



Marko Skejo našao se 2015. i na optuženičkoj klupi. Te godine je naime nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora uvjetno, s rokom kušnje od dvije godine, za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Proglašen je krivim jer je od 2008. do 2013. godine kao član Uprave tvrtke Alas za dom uz pomoć zeta Bože Trogrlića, izvršnog direktora za prodaju betona, izvukao milijun kuna prevarivši svoje kompanjone iz Austrije. Nakon što je nova Uprava otkrila manjak Skejo je vratio najveći dio novca.



Treće lice Marka Skeje je ono iz ratnih dana. Zapovijedanje IX. bojnom preuzima polovinom 1992. godine te ubrzo ona postaje sastavnim dijelom 114. brigade Hrvatske vojske.



Po zahtjevu Ante Gotovine odlaze 1993. braniti Škabrnju, koja je zbog masovnog pokolja hrvatskih stanovnika s kraja 1991. imala simbolično značenje kako na hrvatskoj tako i na srpskoj strani.



Škabrnju su tada sa svih strana napadale postrojbe Dragana Vasiljkovića, tzv. kapetana Dragana, Crvene beretke Milorada Ulemeka Legije, arkanovci i lokalni martićevci.



Odbrana Škabrnje očito je bila tvrd orah za ostale postrojbe, stoga su se tamo slali HOS-ovci. Bez smjene je njih 80 branilo Škabrnju 42 dana, izvodili su diverzantske akcije, uništavali oklopno naoružanje agresora i to pod Skejinim zapovjedništvom.



On je pak, prema registru branitelja, u borbenom sektoru proveo više od 1800 dana.



Sjenu na njihovo herojstvo baca činjenica da su po povratku s fronta pripadnici IX. brigade Rafael Boban u Splitu iz stanova nasilno deložirali srpske obitelji.

(24sata.info / Tportal)