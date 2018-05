Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Azerbejdžanu da se vanjska politika Beograda neće mijenjati i da Srbija koja je na evropskom putu neće uvoditi sankcije Rusiji.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je naglasio da je politika Srbije njen evropski put i očuvanje i unapređenje prijateljstva sa tradicionalnim prijateljima - Rusijom i Kinom.



"To je politika Srbije i neće se promijeniti zbog jedne, dvije ili pet izjava", rekao je Vučić novinarima na kraju dvodnevne posjete Bakuu.



Prema njegovim riječima, to je politika Srbije koju određuju njene institucije i neće se mijenjati zbog želje bilo kog političara.



"Da bi promijenili vanjsku politiku Srbije, prvo treba da promijene mene, a i većinu u Skupštini Srbije", rekao je Vučić, koji je i lider SNS-a, najjače parlamentarne stranke u Srbiji.



Prema njegovim riječima, vanjska politika se ne donosi i ne mijenja za jedan dan.



"Srbija je na evropskom putu i, siguran sam, na dobrom putu", poručio je predsjednik Srbije.





(SRNA)