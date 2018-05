Predsjednik Kosova Hašim Tači poručio je danas iz Budve da će Kosovo formirati svoju vojsku i da Srbija neće imati pravo veta nad ovom odlukom. Tači je iskazao očekivanja da će biti uspostavljena puna normalizacija odnosa sa Srbijom.

Hašim Tači / 24sata.info

Tači danas prisustvuje 2BS Forumu, međunarodnoj konferenciji koja se bavi pitanjima globalne i transatlantske bezbjednosti. On je novinarima kazao da Kosovo želi biti dio EU i NATO.



"Očekujem novi dogovor između Kosova i Srbije, o potpunom normalizovanju odnosa. To će nam omogućiti da uspostavimo evropske odnose, koji će potvrditi evropsku perspektivu cijelog regiona. EU je na Samitu u Sofiji bila veoma jasna, da je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije važna za cijeli region", kazao je Tači.



Na pitanje oko formiranja kosovske vojske, Tači je poručio da će Kosovo uspostaviti domaću vojsku, uz punu koordinaciju s NATO-om i međunarodnim partnerima.



"To će biti profesionalna vojska, po NATO standardima i što je još važnije, multietnička vojska. Čak i danas je multietnička. Deset odsto trupa dolazi od manjina, pet procenata su kosovski Srbi. Mi ćemo napraviti vojsku uz svu koordinaciju s partnerima, ali Srbija neće imati pravo veta nad ovom odlukom", kazao je Tači.





(AA)