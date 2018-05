Trodnevni 17. Festival jednakih mogućnosti koji okuplja oko 600 osoba sa invaliditetom iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine na Trgu bana Jelačića nudi bogat glazbeno-scenski, sportski i likovni program kako bi se pokazala kreativnost i rad osoba sa invaliditetom te podigla javna svijest o njihovoj mogućnosti i pravu da budu ravnopravan dio svakog društva, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Trodnevni Festival jednakih mogućnosti po 17. put održava se u samom centru Zagreba, na Trgu bana Jelačića, gdje osobe sa invaliditetom prezentiraju svoje likovne radove, s tim da neki od njih te radove i prodaju, kao i umijeće plesa, pokreta, pjevanja i ostalih scenskih vještina, radi čega je na glavnom gradskom trgu podignuta velika pozornica.



Pod šatorom gdje su smješteni umjetnici sa invaliditetom može se pronaći raznovrsna ponuda radova; od slika i skulptura, do nakita, obuće, odjeće, torbica i drugih, sve ručno rađenih predmeta.



Milica Gregurić Prugovečki iz Društva tjelesnih invalida Hrvatske istaknula je kako u pozadini ovog festivala sa sedamnaestogodišnjom tradicijom stoji ideja prezentiranja sposobnosti osoba sa invaliditetom.



„Cilj nam je pokazati kreativnost osoba sa invaliditetom i da one trebaju na ravnopravan način sudjelovati u društvu i zajednici u kojoj žive sa drugim ljudima. Zapravo podižemo razinu javne svijesti o sposobnostima ove populacije“, kazala je organizatorica.



Festival se sastoji od tri vrste programa: glazbeno-scenskog, likovnog i sportskog, a osim sudionika iz Hrvatske, pridružili su se gosti iz Slovenije te Bosne i Hercegovine. Festival ove godine okuplja gotovo tisuću sudionika, od toga oko 600 osoba s invaliditetom koji sudjeluju u programima te oko 150 volontera koji se posebno educiraju za rad.



„Ideja Festivala nije prikupljanje nikakvih sredstava niti traženje sažaljenja, nego upravo suprotno, kroz prezentaciju sposobnosti pokazati da sažaljenje nije potrebno“, poručila je organizatorica Milica Gregurić Prugovečki.



Na ovom festivalu sudjeluje i Ante Teskera, akademski slikar grafičar koji živi u Zagrebu i koji se u mirovini posvetio izradi predmeta od drveta, proizvodi drvene lule i nakit. Lule za duhan izrađuje od tisuću godina stare hrastovine koja je prošla prirodne procese tako da pri zagrijavanju ne ostavlja nikakve mirise i okuse. Njegove lule dostižu cijenu i do 150 eura, a i nakit je nastao posebnim procesima obrade drveta, poput inficiranja drveta gljivicama koje onda ostave prirodnu šaru na drvenoj površini.



Ponuda je raznolika, od slika slikara koji prezentira slikanje sa kistom u ustima, do predmeta za svakodnevnu upotrebu, torbica, cipela, nakita, biljaka u ukrasnim posudama itd.



Festival jednakih mogućnosti započeo je 22. svibnja i završava 25. svibnja.





(AA)