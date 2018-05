Razgovori za rješenje višedecenijskog spora Skoplja i Atine u vezi sa imenom Makedonije su suženi i ministri će nastaviti pregovore u Briselu, rekao je danas izaslanik UN Matthew Nimetz.

Foto: 24sata.info

Nimetz je posljednjih dan i po razgovarao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kocijasom i njegovim makedonskim kolegom Nikolom Dimitrovom u New Yorku.



"Problemi su dobro definisani, pitanja su sužena. Još uvijek nemamo konačno rješenje problema, ali obje strane su odlučne da učine svoj dio da se postigne rješenje i veoma naporno rade na tome", rekao je Nimetz novinarima.



On je dodao da će dva ministra sada putovati u Brisel gdje će da nastave pregovore.



"Razgovori su značajno intenzivirani", rekao je on.



Grčki premijer Alexis Tsipras izjavio je danas da bi dogovor o nazivu sa geografskom odrednicom ispred imena Makedonija predstavljao "veliku pobjedu" za grčku stranu.



Nova runda pregovora u New Yorku uslijedila je nakon sastanka prošle sedmice između premijera Makedonije i Grčke Zaeva i Tsiprasa na marginama samita EU-zapadni Balkan u Sofiji.







(24sata.info)