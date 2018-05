U organizaciji Saveza društava "Josip Broz Tito" u Kumrovcu se u subotu održava skup "Dan mladosti-radosti 2018" kojim se obilježava rođendan Josipa Broza Tita, a predsjednik Saveza Jovan Vejnović je rekao kako je jedan od ciljeva okupljanja u Kumrovcu reafirmacija vrijednosti i postignuća prošlog vremena, odnosno onoga što je bilo pozitivno.

Ove godine skup se održava pod motom "U mladosti je radost -u radosti je mladost" Po novinarskoj procjeni u Kumrovcu se okupilo više tisuća ljudi.



Predsjednik Saveza društva Josip Broz Tito, Jovan Vejnović, nije želio spekulirati koliko je ljudi danas stiglo u Kumrovec ali drži se radi o značajnom broju. Dodao je da je ponosan što je ove godine pokrovitelj događanja Krapinsko-zagorska županija dok s državne razine nema govora o bilo kakvoj potpori.



"Oni nas svrstavaju ne samo uz nostalgičare nego nas svrstavaju sa zločincima. To je službena interpretacija koja dolazi iz najviših krugova u Republici Hrvatskoj, rekao je Vejnović i dodao da je jedan od ciljeva okupljanja u Kumrovcu reafirmacija vrijednosti i postignuća prošlog vremena, odnosno onoga što je bilo pozitivno. Istaknuo je da oni osobno nisu nostalgični za prošlošću nego, kako je rekao, "za činjenicom da su to bila bolja vremena."



Predsjednik SABA RH-a, Franjo Habulin, rekao je da su u Kumrovec danas došli svi koji su htjeli i mogli. Drži da su važne poruke koje se šalju iz Kumrovca, a ovogodišnja je bila odnos prema mladosti.



Osobno smatra da politički krugovi i Hrvatske, ali i ostalih zemalja bivše države, nude isto - nacionalizam, vjeru i besperspektivnost zbog čega mlade odlaze. Po njemu posebno je tragično što odlaze visokoobrazovani ljudi. Poslao je poruku političarima svih zemlja bivše države da "23 godine nakon rata koji je trajao od 1991. do 1995. krenu razrješavati sve probleme koji su se nagomilali i ostali nakon njega, javlja Hina.



"Treba krenuti putem suradnje, razumijevanja, uvažavanja, tolerancije. Poručujem političarima da otvore prostore za gospodarsku suradnju kao pretpostavku gospodarskog rasta, otvaranja novih radnih mjesta, povećanja životnog standarda pa će onda biti i manje odlazaka mladih u druge države," poručio je Habulin. Drži da se u Kumrovcu ne slavi prošlost i nostalgija već se gleda što se događa danas i gleda se u budućnost.





