Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić izjavio je danas da su pripadnici MUP-a ti koji štite našu slobodu, spokoj, mir i bezbjednost i omogućavaju napredak, štite zakon i građane bez obzira na pol, vjersku i drugu pripadnost, našu djecu i budućnost, a ne vlast ili upravu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je na centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana policije rekao da nerijetko ima prilike da čestita, ali da to ne čini nikada sa takvim strahopoštovanjem kao pripadnicima srpske policije, sa ljudima koji ujutru polaze na posao sa svešću da je povratak neizvjestan.



Život bez straha



Predsjednik Srbije je dodao da se zato divi članovima njihovih porodica koji jedini na pravi način razumiju težinu posla koji obavljaju.



"Vi štitite, služite i omogućavate svima ostalima da žive bez straha", rekao je Vučić i naveo da svojim radom, pregorom omogućavaju napredak zemlje.



Kako je rekao, njihova uloga se često poistovećuje sa represijom, zameraju im nekada što su strogi, nekada blagi i posljednji su kada se dijele priznanja.



Naveo je i da se sada, kada je odlučeno da se za pripadnike službi bezbjednosti obezbijede stanovi po povoljnim cijenama neki govore da je želja da se time obezbijedi i potplati represivni aparat kako bi nekog štitio.



"Nama niko ne treba da nas štiti, već samo oni koji će da štite našu decu", poručio je Vučić i dodao da za vreme aktuelne vlasti policija nije podigla ruku za političke neistomišljenike, na građane, na učesnike protesta...



Nismo svjesni koliko dugujemo policiji



Rekao je da mnogi nisu svjesni koliko duguju policajcima, a svi terba da osjećaju ponos zbog onoga što rade i što ih imamo.



Predsjedenik Srbije je iznio podatke i da je 70 odsto više droge zaplijenjeno u periodu januar - april nego u prošloj godini u prvom kvartalu, da je 45 odsto počinilaca krivičnih djela ,uhvaćenih na djelu...i da je sve to više u odnosu na 2017. godinu koja je uspješnija od 2008. godine za 15 odsto.



"Vi ne postojite da biste štitili ni režim, ni vlast, ni upravu, već one koji čine naše društvo", poručio je predsjednik Srbije i naznačio da policija štiti svakoga građanina.



"Vaš je rezultat više od impresivnog i zahvaljujem vam na tome", naglasio je Vučić i rekao da to čini u svoje lično i ime svih onih koji to vide i znaju.



Vučić je rekao da će učiniti sve da policija dobije priznanje kakvo zaslužuje i da dobije tu podršku i kroz veće plate.



On je istakao da je sa premijerkom Anom Brnabić razgovarao i da ga je informisala da će i ove godine dobiti značajno uvećana primanja, opremu i mogućnost da pripadnici MUP dođu do novih stanova.



Modernizacija prije svega služi da se zaštite od napada, naglasio je Vučić govoreći koliko je posao policajca težak.



Policija spremna da da život za slobodu i mir



Policajac je, kako je rekao, spreman da da život za našu slobodu, mir i spokoj i našu državu.



"I svako kada ga vidi (policajca) treba da zna koliko je težak njegov posao i moramo i možemo da ga pozdravimo za slobodu i spokoj koji imamo", rekao je predsjednik Srbije.



"Dugujemo vam svaki miran dan i bezbrižnu noć", rekao je Vučić.





(Tanjug)