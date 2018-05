Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Srbija zainteresovana da se riješi ubistvo Olivera Ivanovića, ali da ne vidi i spremnost prištinskih vlasti.

On je ukazao da nema razmjene podataka u vezi sa time i apelovao na Eulex da se ozbiljnije uključi u rješavanje tog slučaja.



Upitan ima li rezultata istrage o ubistvu Ivanovića, Stefanović je rekao da je to tužilačka istraga, ali da se Srbija trudila da pozove Eulex, Kosovsku policijsku službu i međunarodnu zajednicu da izvrše pritisak da istraga ide brže, kao i da se intenzivnije razmjenjuju podaci kako bi se otkrile ubice i organizatori što, kaže, nije slučaj.



"Srbija je zainteresovana da se ovo ubistvo riješi i nemamo prepreku da u tome učestvujemo, šta god treba da uradimo da do toga dođe, međutim, ne vidim želju druge strane", rekao je Stefanović novinarima.



On je dodao da su se u prvim danima poslije ubistva, iz Prištine čule političke floskule i insinuacije, kako bi se loptica prebacila na Beograd.



"Kada nema istrage, rezultata, nema snimaka, nema razmjene informacija, nema ničega, čini mi se da ne postoji volja druge strane", rekao je ministar.



Stefanović je apelovao na Eulex da ozbiljno shvati ulogu koji ima na KiM i da se na najozbiljniji način uključi u rješavanje tog slučaja.



"Mi ćemo prihvatiti svaki poziv, učestvovati na svakom sastanku, da pokažemo da su naša policija i tužilaštvo, koje vodi istragu, zaniteresovani da se ubistvo riješi. Nažalost, spremnost druge strane ne vidim i nisam siguran da li će je biti", rekao je Stefanović.





(24sata.info)