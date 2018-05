U Srbiji više niko ne može ubiti premijera, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je na obilježavanju Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, odgovarajući na pitanje novinara da li se može desiti da ponovo u Srbiji bude ubijen premijer, rekao da to nije moguće, i da je „Srbija sada jedna druga zemlja“.



- Sačuvat ćemo našu Anu (Brnabić) na sve moguće načine, i to je nemoguće - rekao je Vučić.



On je prethodno na centralnoj manifestaciji odao priznanje policiji koja, kako je naveo, štiti slobodu, spokoj, mir i sigurnost, zakon i građane bez obzira na spol, vjersku i drugu pripadnost.



(24sata.info)