Iz Hrvatske provincije franjevaca konventualaca u nedjelju su izvijestili da je crkveno-pravni postupak pokrenut protiv fratra koji se sumnjiči za pedofilsko ponašanje u Splitu "u završnoj fazi", da je priznao krivnju i da će zbog počinjenog kaznenog djela dobiti "najtežu kanonsku kaznu" što podrazumijeva isključenje iz franjevačkog reda i kleričkog staleža.

Ilustracija / 24sata.info

"Crkveno-pravni postupak (Prethodna istraga) pokrenut protiv fra Gracijana Gašperova, člana Samostana sv. Frane u Splitu, osumnjičenog za grijeh protiv šeste zapovijedi Dekaloga s maloljetnom osobom u završnoj je fazi.



Nakon zaključenja Prethodne istrage dokazni materijal proslijeđen je 15. svibnja 2018. Generalnoj kuriji Reda franjevaca konventualaca.



Nakon analize dostavljenih materijala i mišljenja Prokuratora Reda, generalni ministar Reda franjevaca konventualaca fra Marco Tasca je, u žurni postupak, proslijedio dokumentaciju Kongregaciji za nauk vjere, nadležnoj za najteža kaznena djela.



Budući da je 23. svibnja 2018. Generalnom ministru Reda stigla zamolba fra Gracijana Gašperova u kojoj spomenuti, svjestan svojih pogrešaka, kako bi omogućio što prije vršenje pravde prema žrtvama, a zbog dobra Crkve i Reda, moli oprost od obveza koje proizlaze iz svetog reda, kazneni postupak se ne bi morao održati, budući da bi se osumnjičenome za počinjeno kazneno djelo ovim putem udijelilo ono što zahtijeva najteža kanonska kazna.



O konačnoj odluci Kongregacije za nauk vjere javnost će biti pravovremeno obaviještena", stoji u priopćenju koje je potpisao provincijalni ministar fra Josip Blažević.



Iz Hrvatske provincije franjevaca konventualaca ističu i kako je nakana priopćenja obavijestiti zainteresiranu javnost, napose žrtve s kojima suosjećaju, da se na spomenutom slučaju radi intenzivno, kako bi se pravda izvršila i vratilo povjerenje, prenosi Hina.



Prema ranijem pisanju "Večernjeg lista", istraga je "efektivno započela" 6. veljače i završena je za dva mjeseca, a osumnjičeni svećenik je suspendiran odmah 7. prosinca 2017. nakon zaprimanja prijave. U prvoj prijavi radilo se o tri svjedoka, tj. potencijalne žrtve, da bi se nakon javne objave pojavila još dvojica oštećenika.



Važno je znati, kada počne istraga, ona se ne može zaustaviti te da u Crkvi ne postoji zastara za to kazneno djelo, kažu predstavnici Crkve. Dodaju kako je u istrazi utvrđeno da je fratar dvojicu žrtava uznemiravao, to jest, pokušao ih navesti na spolni odnos, ali nije uspio, dok je kod dvojice to učinio, te da je kod jedne žrtve to dvojbeno i teško dokazivo, piše Večernji list.



Nadbiskup splitsko-makarski mons. Marin Barišić je u nedavnom intervju "Slobodnoj Dalmaciji" izrazio žaljenje žrtvama i obiteljima koje su pogođene tim slučajem.



"Želim ovdje jasno izraziti svoje suosjećanje sa žrtvama i njihovim obiteljima koje su ovim slučajem pogođene, ali bih isto tako volio da se omogući institucijama da obave svoj posao. Ako je okrivljenik grešnik, mi njegov grijeh ne smijemo prihvatiti niti odobriti, ali njega kao osobu moramo poštivati. Ono što nikako ne bih volio jest da prijavljeni slučajevi odu u pravnu zastaru. Drago mi je pak da po kanonskim zakonima takvi slučajevi niti ne mogu zastarjeti", istaknuo je nadbiskup Barišić u tom intervjuu.



(FENA)