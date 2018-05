Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće održano od 14. juna do 15. jula u 11 ruskih gradova, a fudbaleri Srbije igraće sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom u grupi E. Meč koji se najviše iščekuje, s Brazilom, posljednji je u grupnom takmičenju za srpsku reprezentaciju, i igra se u Moskvi 27. juna.

Ivica Dačić / 24sata.info

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić obećao je da će, ako Srbija pobijedi Brazil, pjevati sa selektorom (Mladenom) Krstajićem.



"Samo neka oni dobro odigraju u Rusiji i obraduju narod", poručio je Ivica Dačić za "Alo".



U intervjuu za ovaj list rekao je da i dalje tvrdi da bi Albanci, "kada bismo sjeli da razgovaramo sa njima bez njihovih mentora, pristali na podjelu Kosova, jer je to i za njih dobro rješenje". On je dodao da su mu to otvoreno govorili i pojedini albanski lideri.



Ocijenio je da su odnosu u Vladi dobri, da tu i tamo postoji poneka trzavica, ali da rade punom parom.



(24sata.info)