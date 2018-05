Nedostatak radnika u Hrvatskoj vidimo kao izazov. Prosjek plaće u Tehnixu je 1200 eura, a najmanja plaća u toj novoj ekotvornici bit će hiljadu eura.

Imamo dvadesetak povratnika iz inozemstva koji su radili u Njemačkoj i drugim zemljama pa su se vratili kući – ističe Đuro Horvat, direktor firme Tehnix, koja je u Donjem Kraljevcu u Međimurskoj županiji sagradila novu tvornicu, površine 10.000 četvornih metara.



U njoj trenutačno radi tridesetak ljudi, a do kraja godine bit će ih stotinjak.



– Cijela je investicija predviđena na oko 100 milijuna kuna, no s opremom i drugim troškovima iznosit će oko 150 miliona – kaže Horvat. Jedan od načina kako radnici mogu zaraditi više je rad dulje od osam sati dnevno, piše eMedjimurje.hr.



– Radnicima smo pozajmicama pomogli da vrate dugove bankama i riješe se blokada računa. To nas je stajalo oko 250.000 kuna. U Njemačkoj nečega takvog nema. Osim toga, radnicima je ovdje obitelj, tu su im prijatelji, igraju nogomet nedjeljom i sigurno im je ljepše nego u inozemstvu – kaže Horvat.



