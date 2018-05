Uskok je u ponedjeljak predložio da se bivši čelnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši "Dinamov" direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar proglase krivim za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 miljuna kuna neobračunatog poreza i prireza i osude po zakonu na bezuvjetne zatvorske kazne.

Zdravko Mamić / 24sata.info

Zamjenik ravnateljice Uskoka Sven Mišković u završnom je govoru istaknuo kako su tijekom ovoga postupka okrivljenici u više navrata porekli da su počinili kaznena djela, ali tijekom cijelog postupka nisu željeli odgovarati na pitanja tužiteljstva. Podsjetio je kako je tijekom istrage i suđenja ispitano 97 svjedoka, pregledana brojna dokumentacija, provedena financijsko-knjigovodstvena i druga vještačenja te da tužiteljstvo, nakon svih provedenih dokaza, smatra da su okrivljenici počinili kaznena djela kako im se optužnicom stavlja na teret, prenosi Hina.



Zamjenik ravnateljice Uskoka Tonči Petković u svom je završnom govoru ocijenio kako nije sporno da klub igračima daje pravo na podjelu transfera, ali je sporno i nezakonito kada se to pravo daje samo formalno, nakon što su igrači već otišli iz Dinama u inozemstvo, nakon čega igrači taj novac prosljeđuju okrivljenima Zdravku i Zoranu Mamiću.



Smatra kako je dokaznim postupkom utvrđeno da je Dejan Lovren cjelokupan iznos od podjele transfera odmah proslijedio na računu Zorana Mamića, dok je Luka Modrić najveći dio transfera predao Zdravku Mamiću i članovima njegove obitelji.



Petković ističe kako je Zoranu Mamiću NK Dinamo odobrio pozajmice od 24 milijuna kuna koje nije vratio do ulaska Porezne uprave, a vratio ih je 7. ožujka 2011. i to od sredstava koje je Dinamo istoga dana isplatio Dejanu Lovrenu na ime njegovog dijela transfernog obeštećenja, koji je kompletan iznos uplatio na račun Zorana Mamića otvoren istog dana.



Drži kako Lovren nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja pri odlasku iz kluba jer ni on niti njegova majka i knjigovođa nisu imali takav dokument. O nezakonitim okolnostima ove isplate govori i podatak da je NK Dinamo primio dodatnu isplatu od Lyona od milijun eura za Lovrenov prelazak u taj klub, ali da Lovren nikada nije potraživao podjelu toga novca, iako je na to formalno imao pravo.



Za Lovenov aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja potpisan 9. siječnja 2007. Uskok smatra kako je vještačenjem utvrđeno da je aneks antidatiran, jer je napravljen na memorandumu koji se u klubu koristi od 2009. a tijekom pretrage klupskih prostorija "Dinama" pronađena su tri dopisa koja su u klub navodno poslana putem fax uređaja, ali vještačenjem je utvrđeno da su potpisi Dejana Lovrena na sva tri potpisa identični, što je vještak grafolog ocijenio nemogućim. Istaknuo je da su tijekom istrage pronađena tri odgovora na ove dopise koje je navodno sastavio okrivljeni Damir Vrbanović, a da je vještak utvrdio da dopisi nemaju svojstva dokumenta ispisanog na fax uređaju.



Petković je podsjetio kako je Lovren svoj iskaz na sudu davao najvećim dijelom u skladu s dokumentima koje je u Zdravko Mamić slučajno dostavio u spis. Ustvrdio je i da je na suđenju dokazano da su antidatirani i krivotvoreni aneksi o podjeli transfera između kluba i Luke Modrića, prvi iz 2004. i drugi od 15.12. 2005. jer je vještačenjem utvrđeno se na njima nalaze Modrićevi potpisi kojima se koristio tek od 2008.



Kazao je da je u ugovoru Zdravka Mamića i Modrića o podjeli 50 posto transfernog obeštećenja od Modrićeve prodaje u "Tottenham" od 9. lipnja 2009. dogovoreno kako će 78 posto iznosa pripasti Mamiću te se posebno propisuje da će se, ako Modrić tako ne postupi, smatrati kako se neopozivo odrekao svih svojih tražbina prema NK Dinamu.



Slične anekse o podjeli transfera imali su i neki drugi igrači, kao Eduardo da Silva, Ivan Bošnjak i Goran Ljubojević, ali nikome od njih nije isplaćen njihov dio obeštećenja, iako su ostvarili transfer u inozemne klubove, a ti su igrači u istrazi kazali kako nisu ni znali da su imali pravo na to, jer da su to znali, onda bi ga i ostvarili, rekao je Petković.



"Jasno je da je Zdravko Mamić potpuno privatizirao NK Dinamo, te da je ove radnje poduzimao kako bi pravio protupravnu korist sebi i članovima svoje obitelji, a na štetu NK Dinama", poručio je Petković.



Mišković je ocijenio i da je prvooptuženi poreznik Milan Pernar trebao poreznim nadzorom utvrditi nesrazmjer prihoda i imovine Zorana Mamića i obračunati dužne poreze, ali je nadzor bez provjere obustavio i nije utvrđivao porijeklo novca kojim je Zoran Mamić vratio pozajmice NK Dinamu, od preko 24 milijuna kuna, niti je obračnuao poreze i prireze.



Podsjetio je da je Zoran Mamić u tome razdoblju uplatio više desetaka milijuna kuna, iako je imao višemilijunsku blokadu svojih računa i bio je pod ovrhom zbog naplate duga prema Poreznoj upravi.



"Jasno da je Pernar morao utvrditi porijeklo tih sredstava, ali on je uzeo mito od Zorana Mamića i zatvorio spis, a Zoran Mamić je po svaku cijenu htio prikriti porijeklo sredstava kojima je vratio pozajmice, odnosno da ih je vratio sredstvima NK Dinama, koji su mu isplaćeni s računa Dejana Lovrena", kazao je tužitelj.



Smatra kako je dokazano da je Pernar protuzakonito umanjio porezne obveze Zorana Mamića za 900 tisuća kuna, iako je presudom Viskog upravnog suda bilo utvrđeno da se to obveze trebaju umanjiti samo za 50 tisuća kuna.



Kako prenosi Hina, Uskok smatra kako su Pernar te braća Mamić ovim kaznenim djelima ostvarili znatnu proturpavnu imovinsku korist pa je protiv njih predložio oduzimanje tako stečene koristi.



U nastavku suđenje svoje će završne govore iznijeti obrana. Okrivljenici su se na početku suđenja ponovno izjasnili da se ne smatraju krivim za Uskokove optužbe, a izjašnjavanje o krivnji ponovljeno je, nakon što je Uskok, na ročištu od 14. svibnja izmijenio optužnicu protiv četvorice okrivljenika.



