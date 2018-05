Saborski zastupnik hrvatskog SDP-a na svom je Facebook profilu u petak napisao: "Jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost?"

Ovaj status izazvao je salvu komentara, a nekima od njih Stazić je odgovorio na sljedeći način: „Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika.“ Na šta je mislio? Na likvidaciju političkih protivnika? On tvrdi da ne.



Stazić je komentar kojim aludira na nasilje obrisao, no za Večernji list potvrdio je kako je on autentičan. Opravdava se kako smatra da u Hrvatskoj fašizam još nije pobijeđen te kako on ne opravdava bilo kakav zločin.



„Da ne biste mislili da opravdavam bilo kakav zločin, ja sam protiv apsolutno svakog zločina. Fašizam nije pobijeđen 1945., znači u tom smislu posao nije dovršen, kao što je dovršen svuda drugdje u Europi“, objasnio je Stazić.



Kaže i kako mu je nevjerovatna količina mržnje i ustašluka. „To je nešto što me upravo iznenadilo. Mislim da je to orkestrirano“', rekao je.

