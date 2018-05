Ubica u crnom, sa silikonskom maskom na licu, prišao je Miodragu Kruščiću, vlasniku diskoteke "Bigl" i u njega ispalio devet metaka, vidi se na snimku sa sigurnosne kamere koji portal Blic.rs ekskluzivno objavljuje.

Foto: 24sata.info

Blic.rs je došao u posjed video-snimka sa sigurnosne kamere iz lokala "Palata" u Podgorici u kom se zločin dogodio na kom se jasno vidi hladnokrvna likvidacija.



Ubica je prišao Kruščiću koji je inače sjedio sa novinarkom "Vijesti". Kruščić ga je primijetio, panično skočio sa svog mjesta i tom prilikom oborio stol. Vlasnik diskoteke je pokušao pobjeći, međutim ubica je bio previše blizu i počeo je pucati.



Kruščić je ranjen pao na zemlju, a ubica je pucao dok se nije uvjerio da je vlasnik diskoteke mrtav, a onda pobjegao.



Novinarka je povrijedila glavu od stakla koje se polomilo u trenutku dok je pokušavala da se zakloni od egzekutora. Okupljeni stanari zgrade i gosti lokala, pokušali su pružiti pomoć Kruščiću koji je davao znakove života i u trenutku kada je stigla ekipa Hitne pomoći.



Policija je ubrzo došla na lice mjesta, ispitani su svi svjedoci likvidacije, a u to vrijeme javljeno je da je na drugom kraju grada pronađen zapaljen automobil. Odmah se posumnjalo da je to vozilo kojim je ubica pobjegao sa mjesta zločina, što se ispostavilo i kao tačno jer su u zapaljenom vozilu pronađeni dijelovi oružja.



Isti izvor tvrdi da se pod lupom policije nalazi ogranak kavačkog klana iz Podgorice, jer kako kaže, bez sumnje je u pitanju nastavak obračuna tog i škaljarskog klana.



Kruščić je najvjerovatnije ubijen zbog poslovnih odnosa sa pripadnicima škaljarskog klana i to iz pištolja marke "Glok" kalibra 9 mm.

(Blic)