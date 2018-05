Za pravno obavezujući sporazum sa Prištinom mora da postoji široka saglasnost i većinska volja srpskog društva, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je za "Večernje novosti", odgovarajući na pitanje može li se dogoditi da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom a da, ipak, ne uđe u EU, rekao da to ne bi posmatrao kao da je riječ o trgovini.



"Hoćete li nešto da uradite, a da zauzvrat dobijete nešto drugo? U interesu Srbije je da postignemo sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li ćemo postati članica EU ili ne. Ali, kada bi se to dogodilo, uvjeren sam da bi vrata bila ne odškrinuta, već širom otvorena", rekao je Vučić.



On je ocijenio da bi EU Srbiju uslovljavala rješavanjem pitanja Kosova i Metohije i kada bi bila "šampion reformi" i da Beograd zato želi da postigne neku vrstu kompromisnog rješenja.



Vučić je naveo da je "od pojedinih velikih igrača na svjetskoj pozornici dobijao nešto što liči na načela, principe, nešto što predstavalja `non-pejper`".



"Sve što mogu o tome da kažem je, i da je bila pitana da li tako nešto prihvata ili ne, Srbija bi teško na te prijedloge mogla da pruži pozitivan odgovor", rekao je Vučić.



On je dodao da je teško da Srbija iznese novi prijedlog zato što velike zapadne sile polaze od toga da je teritorijalno pitanje Kosova i Metohije riješeno, tako što su dobili nezavisnost.



"Oni od toga neće da odustanu. A naše je da pokušamo da vidimo šta možemo da dobijemo, i za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali i za Srbiju", rekao je Vučić.



Predsjednik Srbije nije želio da navede kada će objaviti svoj prijedlog, ističući da će to učiniti kada bude ocijenio da je to dobro za Srbiju.



"Kada budem ocijenio da je to dobro za našu zemlju i kada budemo mogli da dobijemo određeni rezultat", rekao je Vučić.





(24sata.info)