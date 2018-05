Makedonija je korak od dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora o priključenju EU i ulasku u NATO, poručio je danas premijer Zoran Zaev, istakavši da će spor sa Grčkom biti riješen, što će ojačati identitet države i njenih građana.

Zoran Zaev / 24sata.info

Zaev je na vanrednoj konferenciji za novinare u Skoplju ocijenio da prijateljstvo Grčke i Makedonije nikada nije bilo veće.



"Novim imenom Makedoncima će biti potvrđen identitet. Državi je potrebno vođstvo i napredak, ne samo prazne riječi", rekao je Zaev.



Potvrdio da će posljednju riječ o imenu te bivše jugoslovenske republike imati građani na referendumu, a istinski patrioti su oni koji, kako je rekao, vode državu napred.



"Rješavanjem spora ulazimo u NATO. Region ne smije da priušti da se krećemo korak unazad. Makedonija je na dobrom putu, sve donijete reforme priznaju priznate su u svim zemljama EU. Pokazali smo svijetu da je politička kriza iza nas", rekao je Zaev.



On, međutim, nije potvrdio da je dogovoreno novo ime "Sjeverna Makedonija", istakavši da do ovog trenutka ništa nije dogovoreno.



"Predstoji još moj razgovor sa (grčkim premijerom Aleksisom ) Ciprasom, i kada bude bilo šta novo, podijeliću to sa građanima", rekao je Zaev i ponovio da čvrsto stoji iza toga da će se o novom imenu države građani izjasniti na referendumu.





