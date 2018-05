Sveobuhvatni sporazum sa Albanicima znači samo jedno - davanje Kosovu da postane član Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Kako kaže, Narodna stranka će učiniti sve što je u njenoj moći da do toga ne dođe.

Vuk Jeremić / 24sata.info

"U tom sveobuhvatnom sporazumu ničeg drugog nema osim prava Kosova da postane član UN. A ako dobiju stolicu u UN Albanci nikada više neće sjesti za sto i pregovarati o bitnim temama, poput imovine i srpskih manastira", rekao je Jeremić za N1 povodom navoda predsjednika Srbije Aleksandar Vučića da "mora da postoji široka saglasnost i većinska volja društva za taj sporazum".



Jeremić je u izjavi za N1 ocijenio da postoji "lični interes" Aleksandra Vučića da Kosovo dobije stolicu u UN.



"Ako to dopustimo, on će se okrenuti zapadnim partnerima i reći: Pogledajte da li je neko drugi imao snage i hrabrosti da riješi ovo i pošto vidite da sam spreman čak i na ovakve stvari, e sad ću da vam riješim i Bosnu, ali treba mi tri četiri godine i nemojte da me kritikujete oko tih minornih stvari kršenje ljudskih prava, gaženje slobode medija, dokazao sam da mogu da riješim najteže pitanje, sad ću da riješim i Bosnu", rekao je Jeremić.



Kako je dodao, Vučić želi time da dobije još tri-četiri godine da može da se "bahati" u Srbiji, što ne smije da mu se dozvoli.



Aleksandar Vučić je za "Večernje novosti" izjavio da za pravno obavezujući sporazum mora da postoji široka saglasnost i većinska volja društva i da je u interesu Srbije da postigne sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li će postati članica EU ili neće.





