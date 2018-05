Suđenje osmorici pripadnika Specijalne brigade MUP-a RS za ubistvo više stotina Bošnjaka u selu Kravica u julu 1995. je treći put put odloženo zbog odsustva optuženog Dragomira Parovića, koji se nalazi na psihijatrijskom liječenju.

Foto: 24sata.info

Optuženi Dragomir Parović se nije pojavio na sudu, kao ni prethodna dva puta kada je suđenje odloženo, iako je sud naložio njegovo privođenje, jer se nalazi na odjeljenju psihijatrije u bolnici u Novom Sadu. Sudu je dostavljena medicinska dokumentacija.



Na sudu se danas nije pojavio ni zaštićeni svjedok 301, koji je trebalo da bude saslušan, zbog toga što je on izjavio da nije u mogućnosti da prisustvuje suđenju zbog lošeg zdravstvenog stanja. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić kazao je da je dobio izvještaj o stanju Parovića od 28. maja 2018. godine sa ljekarskom dokumentacijom.



"Predlažem da se izvrši psihijatrijsko vještačenje Parovića, da bi se dokazalo da li je sposoban da pristupi suđenju", rekao je.



Sud je to usvojio i naložio psihijatrijsko vještačenje optuženog Parovića, što hitnije, a najkasnije do 12. juna.



Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Vasić.



Prema optužnici, oni su s nepoznatim pripadnicima Specijalne brigade Republike Srpske, u halama Zemljoradničke zadruge i oko njih, u selu Kravica, u julu 1995. godine, učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka.



Nastavak suđenja je zakazan za 12. i 13. juni kada su pozvani zaštićeni svjedoci 301, 302 i 303, a suđenje zakazano za 1. jun također je odloženo.





(AA)