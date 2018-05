Marko Stevanović, vozač BMW koji je brutalno pretukao Miša Očovaja (73) iz Stare Pazove i ostavio ga da bez svijesti leži na putu pokušao je večeras da opravda svoj postupak.

- Reagirao sam u afektu i žao mi je, djevojka mi je javila da je starac na biciklu vrijeđa i dobacuje joj pogrdne riječi - kaže Stevanović.



On tvrdi da nema razloga da se krije i da mu je žao zbog svega jer je, navodi, reagirao u afektu.



- Moja djevojka, koja je dijabetičar, otišla je da trči. U jednom trenutku me je zvala i rekla da za njom ide deda na biciklu, da je naziva kur..., prijeti joj i psuje je. Sva uplakana me je zvala i rekla mi šta se desilo. Bio sam potpuno van sebe, pa sam sjeo u kola i otišao tamo - pravdao se za Kurir Stevanović.



On dodaje da je ubrzo sreo starca i da mu je "pao mrak na oči kad ga je vidio".



- Bio sam bijesan kao ris. Sjetio sam se i majke, koja je prije dvije godine imala neprijatnost, kada su dvojica stala kolima i tjerala je da uđe. Jedva se bila izvukla, a i dan-danas doživljava stres - pravda se Stevanović.



On tvrdi da je, kada je sjeo u automobil, pozvao Hitnu pomoć i sam otišao u policijsku stanicu.



- Kriv sam, priznajem, i mnogo se kajem. Da mogu da vratim vrijeme, drugačije bih reagirao. Imam majku, sestru i djevojku i iskreno se nadam da nijedna djevojka neće doživjeti strah koji je moja djevojka imala - navodi Stevanović, koji kaže da do sada nije imao nijedan prekršaj niti bilo kakve policijske prijave.



Incident se dogodio u ponedjeljak oko 19 sati u Šafarikovoj ulici u Staroj Pazovi. Na snimku do kog je došao Kurir vidi se kako Očovaju, koji vozi bicikl, prilazi mladić koji je izašao iz plavog BMW. On prilazi djedu i sa dva snažna udarca u glavu ga obara s bicikla. Potom odlazi do automobila, ali se brzo vraća da vidi u kakvom je stanju starac koji je ležao na putu bez svijesti. Potom je mladić sklonio bicikl s puta i ubrzo se s djevojkom odvezao kolima, ostavivši nesretnog Očovaja da leži nasred puta.



Iako je prošlo nekoliko automobila, niko se nije zaustavio da pomogne starcu dok nije došla Hitna pomoć, koja je Očovaja odvezla do bolnice.



Nakon što su mu sanirane povrede, nesretni čovjek je za Kurir ispričao šta se dogodilo.



- Podigao sam penziju i krenuo kući. Bio sam na biciklu. Osjetio sam snažan udarac, mislio sam da je pored mene proletio automobil, zakačio me i bacio u kanal. Vjerovao sam da je pobjegao s mjesta nesreće. Tek sada kada sam vidio snimak, shvatio sam da me je taj momak nokautirao - priča Očovaj, na čijem se licu vide masnice ispod očiju.



Na pitanje da li zna zašto je napadnut i ko ga je napao, starac, koji je po zanimanju oštrač noževa, kaže da ne zna.



- Ne znam ni ko, ni kako, a ni zašto me je udario. Vraćao sam se kući, a nikom nisam dobacivao. Pa ja sam čovjek koji ima 73 godine! Taman posla da tako nešto radim - kaže Očovaj, koji u kući živi sa sinom, dok mu je kćerka udata u inostranstvu, piše Kurir.



Starac kaže da i dalje ima bolove u glavi i u leđima.



- Krv mi je lila iz nosa. Sada me boli vrat, ali morat ću da idem kod ljekara da snimim sve to - priča Očovaj.





