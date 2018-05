Povodom obilježavanja Dana bijele trake na Trgu bana Jelačića se okupilo stotinjak osoba podržanih zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, predstavnicima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (VBNMGZ-a) i Hrvatskog doma Ljubija kako bi se podsjetilo na 3.173 ubijenih i nestalih civila u Prijedoru 1992. godine.

Foto: AA

Vezivanjem bijelih traka oko ruke, članovi VBMNGZ-a i Hrvatskog doma Ljubija na glavnom zagrebačkom trgu pridružili su se drugim gradovima i državama u regiji i svijetu te i ove godine, po šesti put zaredom, podsjetili sve prolaznike i građane Hrvatske na nevino stradale civile na današnji dan 1992. godine.



Okupljenima se pridružio gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić koji ovu inicijativu javnog okupljanja na Trgu bana Jelačića podržava od njezinog osnutka.



Gradonačelnik Bandić je istaknuo kako je 1992. godine izdana naredba od tamošnjih srpskih vojnih postrojbi, četničkih hordi, kako je rekao Bandić, svom nesrpskom stanovništvu da veže bijelu traku oko ruke slična naredbi koju su Židovi dobili od nacista u Drugom svjetskom ratu.



"Trebamo na to podsjećati da se nikada ne zaboravi", poručio je Bandić.



Ekrem Bećirović iz VBNMGZ-a je kazao kako je cilj ovog okupljanja, između ostaloga, poručiti da se u Prijedoru, gdje su ovi zločini počinjeni, napokon naprave obilježja dostojna poginulih i da vlasti gradova na tom području to dozvole.



"Mi poručujemo da je to bio ciljan zločin kako bi se prostor Prijedora očistio od svih nesrba", kazao je Bećirović.



Dodao je Bećirović kako tri naroda u BiH nitko ne treba "učiti kako zajedno živjeti" te dodao kako je problem u tri politike koje vode tri bh. naroda za koje je ustvrdio kako će teško pronaći kompromis.



Dani bijele trake održavaju se u spomen na 3.173 stradala civila na području Prijedora 1992. godine gdje su preko lokalnog radija vlasti tamošnjih bosanskih Srba izdale zapovijed da istaknu bijele trake na svojim kućama i oko ruke.





(AA)