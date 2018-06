Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas fudbalsku reprezentaciju Srbije, stručni štab i rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije i poručio da očekuje odlične rezultate na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Foto: Tanjug

"Obezbijedili smo rekordne nagrade, najviše do sada", rekao je Vučić i precizirao da pobjeda u finalu Mundijala "nosi" čak 10 miliona eura.



Pohvalio je igrače, rekavši da su poslije napornih sezona u svojim klubovima došli da se bore za zemlju.



"Cijela Srbija, svaki građanin svim srcem će biti uz vas. Očekujem odlične rezultate. Ne volim da govorim "idite pa kako bude". To "kako bude" ne razumijem, ako se mi takmičimo da poziciju zemlje popravimo. Vjerujemo u vašu, snagu, timski duh, borbenost, znanje. Hvala što volite našu zemlju, što se za nju borite", naglasio je Vučić.



On je istakao da su obezbijeđene rekordne nagrade.



"Maloprije sam završio pregovore sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom finansija Sinišom Malim i "ovlašćen" sam da saopštim da će reprezentacija ako osvoji prvo mjesto dobiti rekordnu nagradu svih vremena u iznosu od 10 miliona eura", kazao je Vučić.



Ukazao je da, ako osvoje srebrnu medalju mogu da računaju na pet miliona eura, a ako prođu grupnu fazu 500.000 eura.



Rekao je i da novac nije presudan, jer su igrači mnogo više zaradili u životu od jedne nagrade koja pripada svima.



"Željeli smo ovim nagradama da kažemo koliko je važno za da predstavljate našu zemlju, borite se za našu himnu, crveno plavo bijelu boju. Mi ćemo odavde sa strepnjom i mnogo radosti da pratimo svaki vaš susret", poručio je Vučić.



Vučić je kazao da, pošto je pogodio da će Srbija uzeti osam medalja na prošlim Olimpijskim igrama, a mnogi su se šalili zbog toga s njim nakon što je Novak Ðoković ispao, i najavio da ćemo u Tokiju osvojiti 12 medalja, će se mnogi iznenaditi kako će reprezentacija igrati na Svjetskom prvenstvu.



"Doći će mnogo dalje od onoga što su mnogi skeptici, prije svega u našoj zemlji, i inostranstvu, prognozirali", rekao je on.



Vučić je ujedno poručio da se podrazumijeva da će srpska reprezentacija pobijediti Švicarsku.



Fudbalerima je poželio mnogo uspjeha u ličnom i porodičnom životu, a stručnom štabu se zahvalio na odličnim pripremama.



Vučić je ukazao da su reprezentativci dobri momci iz tako dobrih porodica.



"Hvala rukovodstvu FS S na ozbiljnom radu i odgovornosti. Od fudbalske organizacije očekujemo još bolje rezultate, prije svega za reprezentaciju, ali i naravno i za klupski fudbal", podvukao je on.



Vučić je podsjetio da je država pomogla FS S više nego ikada u finansijskom smuslu i zahvalio se na pomoći brojnih javnih preduzeća.



Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov uručio je Vučiću dres Srbije sa brojem jedan i loptu sa potpisima svih igrača.



"Ispred cijele ekipe želim da se zahvalim predsjedniku Vučiću na prijemu i da nam poželi srećan put. Javno želim da kažem da je predsjednik bio uz nas sve vrijeme i tokom kvalifikacija, sve što je obećano je ispunjeno. Idemo na SP, to je sjajan rezultat, ali ne idemo kao turisti... Imamo određen kvalitet, ali razlika koja će se praviti je ljudski aspekt. Ova ekipa ima sve, sve su momci na svom mjestu i sanjamo nešto veliko", rekao je Kolarov i pozvao predsjednika Vučića da bude gost reprezentacije u Rusiji ako bude imao vremena.



Selektor Srbije Mladen Krstajić zahvalio se predsjedniku Vučiću na gostoprimstvu i poručio da nije lako obezbijediti finansije za budžet države, a kamoli za sport.



"Hvala predsjedniku Vučiću na podršci, dugo sam u fudbalu i u reprezentaciji, sada je prvi put da je neko nešto obećao i ispunio. Bilo je i ranije obećanja, ali nikad nisu ispunjena. Vučić nam je obećao pomoć i za dva dana smo te pare dobili", naveo je selektor.



Krstajić je naglasio da je srpska selekcija zasluženo izborila plasman na Mundijal, podsjetivši je da su je mnogi omalovažavali, ali da ni sada neće da poklekne, već će predstavljati zemlju na pravi način.



Srpski fudbaleri prvi meč na SP u Rusiji igraju 17. juna protiv Kostarike u Samari, pet dana kasnije rival je Švicarska u Kaljiningradu, a Brazil 27. juna u Moskvi.







(Tanjug)