Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Srbija nije priznala Krim kao dio Rusije, jer bi to značilo podršku nezavisnosti Kosova, a time bi Srbija "pucala sebi u nogu".

"Stavite se u naš položaj. Ko od stalnih članica Saveta bezbednosti UN podržava naš teritorijalni integritet? Rusija. Da li treba da pucamo sebi u nogu", rekao je Vučić u intervjuu za francuski Mond, a prenosi Sputnjik.



Vučić je kazao da Beograd 2014. godine nije podržao sankcije protiv Moskve, iako jasno izražava svoje ambicije na putu ka Evropskoj uniji.



On je dodao da evropske integracije Beograda i dobri odnosi sa Moskvom ne protivriječe međusobno.



"Nema nikakvih protivrečnost. Francuski predsednik rekao je to isto, da je Rusija prijateljska zemlja. Sa naše strane mi želimo da ojačamo tradicionalne veze sa Rusijom, našu trgovinsku saradnju. Sa vojnog stanovišta, mi se držimo neutralnosti. Ali, naravno, mi smo na evropskom putu. Ja to izjavljujem i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Moskvi", kazao je Vučić.



On je dodao da predsjednik Rusije Vladimir Putin nikada ništa nije govorio protiv evropskih ambicija Srbije.



Rusija je anektirala Krim u martu 2014. godine, poslije referenduma održanog nakon državnog prevrata u Kijevu. Za ujedinjenje sa Rusijom glasalo je 96,77 odsto birača Krima i 95,6 odsto stanovnika Sevastopolja.



Ukrajina, sa druge strane, ne priznaje taj referendum i smatra Krim svojom privremeno okupiranom teritorijom.



Optužujući Rusiju za miješanje u unutrašnji ukrajinski sukob, Zapad joj je uveo sankcije, dok je Moskva preduzela recipročne mjere.





