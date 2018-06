Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da nema opravdanja za separatizam, nasilje i kršenje međunarodnog prava na Kosmetu.

Marko Đurić / 24sata.info

Povodom izjave premijera Kosova Ramuša Haradinaja da će Priština pristati na pomirenje sa Beogradom u zamjenu za priznanje nezavisnosti, Đurić kaže da, ukoliko bi mjerilo za status Kosova bile žrtve, srpske žrtve nisu ni malobrojnije ni manje vrijedne od albanskih.



"O tome svjedoče međunarodno verifikovane brojke prognanih, pa i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji. Gospodari rata iz Prištine i vođe terorističke OVK posljednji su koji bi o tome imali pravo da govore", rekao je Đurić za Tanjug.



Komentarišući Haradinajevu izjavu, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ga je upitao da li je sam to smislio ili mu je neko pomogao.



"Najprije ste silovali i ubijali žene i djecu, palili sela, pljačkali imovinu, ubijali policajce i vojnike. Protjerali ste 250.000 ljudi sa njihovih ognjišta, uništili desetine crkava i manastira, pokušali da protivpravno otmete dio teritorije Srbije, pogazili ste svaku riječ koju ste dali u brisleskom dijalogu i sada ste se sjetili da tražite da Srbija sve to prihvati, prizna i još traži pomirenje za sukob koji nije ni tražila ni izazvala", rekao je Vulin.



Haradinaj je ranije izjavio da Priština, u zamjenu za priznanje nezavisnosti, nema šta drugo dati osim pomirenja, ali da to "ne znači da će se počinjeni zločini zaboraviti".







