Predsjednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže da je ogroman ponor između Srba i Albanaca, da je neophodno pomirenje, ali da to pomirenje ne mogu da grade ljudi poput Ramuša Haradinaja.

On je rekao da kada Ramuš Haradinaj govori o pomirenju da je to "cinično", te da bi najveći doprinos bio da on odgovara pred sudom za počinjene zločine.



To što SAD traži da Srbija prizna Kosovo i da otvori put ka njegovom članstvu u UN Drecun kaže da nije ništa novo, ali da to Srbija nikada neće učiniti.



"Što budemo više odbijali, stvaraćemo manevarski prostor. Srbija mora da definiše prioritetne ciljeve u narednom periodu. Za problem Kosmeta mora da se veže Republika Srpska. Moramo dobro da promislimo i da zauzmemo stav. U narednom periodu ta dva ključna pitanja se moraju razriješiti", rekao je Drecun za TV Pink.



On pojašnjava da kada bi Srbija prihvatila ono što se od nje traži da bi to otvorilo vrata za stvaranje Velike Albanije, te da to ne bi ništa riješilo već samo generisalo krizu na ovim područjima.



Kako kaže, vrši se pritisak na srpski narod na KiM i Srbiju stalnim napadima na Srbe otimanjem imovine, dok sa druge strane Albanija oživljava tezu o spajanju dve države.



Govoreći o zločinima na KiM on je rekao da je priča o zločinu potpuno izokrenuta te da se samo sudi Srbima, a ne Albancima.



"Postoji mnogo lažnih prijava protiv Srba, sve se čini da se stvori nestabilnost na Kosovu", zaključio je Drecun.





