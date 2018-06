Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekao je danas da Albanaci imaju samo jedan san, a to je zauzimanje sjevera južne srpske pokrajine, i u tom svjetlu treba, kaže, vidjeti i svako njihovo insisitiranje na pregovorima o energetici.

Arhiv / 24sata.info

Vučić je naveo da se prvih šest tačaka Briselskog sporazuma tiču isključivo zajednice srpskih opština, te da tek nakon ispunjenja tih obaveza može biti govora o daljim pregovorima.



"Mi nemamo sporazum o energetici, po stoti put ponavljam istu stvar. Nema ga, a obaveza iz Briselskog sporazuma je da se nastavi duskusija o energetici i Telekomu. U međuvremenu smo o Telekomu postigli sporazum, to je jedna rečenica u okviru tačke 13, postigli smo dogovor oko Telekoma i on je sproveden u djelo", rekao je Vučić i dodao da energetika može doći na red, ali tek na kraju, nakon ispunjenja Briselskog sporazuma.



Kako kaže, insistiranje na dogovorima oko energetike je način na koji Albanci žele da zauzmu sjever KiM.



"Oni žele na sve načine da zauzmu sever Kosova, to je suština svega. Znaju oni da nema Srba u Štimlju, da ih nažalost nema u Suvoj Reci, da ih je oko 300 u Orahovcu, možda svega 400 u Velikoj Hoči. Jedini njihov cilj je zauzimanje severa, energetiku hoće da bi mogli da zauzmu Valač i da bi mogle Gazivode da zauzmu fizički. To je sva suština i ništa drugo. Ja im govorim u lice od početka, i vama govorim, i rekao sam milion puta i međunarodnim predstavnicima - ne može", naveo je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon međunarodne konferencije "Glasna Pištaljka: Uzbunjivači i novinari protiv korupcije".



Predsjednik Srbije kaže da je "ponovo u igri" i zakon o Trepči, te da je to još jedan dokaz da se sve što Albanci rade "tiče sjevera".



"Oni imaju samo jedan san, to je zauzimanje severa pokrajine. Po onome što smo mi potpisali sa NATO, oni nemaju pravo da ulaze sa svojim trupama na sever bez dvostruke saglasnosti. To su kršili već dva puta, kada su koristili lažne razloge za upad sa oklopnim vozilima i oružjem, jednom kada su pričali lažnu priču o vozu koji nisu ni videli, a drugi put kada se desio incident sa Markom Ðurićem", rekao je Vučić.



On je podvukao da je Srbija spremna na razgovor, ali da postaje sve teže održati mir i stabilnost, budući da je sve izraženija nervoza među Albancima.



"Žele po svaku cenu da zauzmu sve ono što oni misle i čini im se, po pravu, koje su im dali Amerikanci i neke zapadne zemlje bombardujući Srbiju, da na to imaju apsolutno pravo i tako se ponašaju", kazao je Vučić.

(Tanjug)