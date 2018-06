Prvi zamjenik predsjednika Uprave Sberbanka Maksim Poletaev izjavio je u utorak nakon sastanka s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem kako se nada da će se nagodba u Agrokoru postići što prije.

Maksim Poletaev / 24sata.info

Poletaev je kazao da su sastanak s premijerom tražili kako bi razgovarali o poziciji Sberbanka u pregovorima o nagodbi za Agrokor.



"Jako smo blizu postizanja kompromisa oko nagodbe, razgovori su bili vrlo produktivni i razumjeli smo jedni druge", rekao je Poletaev u izjavi novinarima nakon sastanka u Banskim dvorima na kojem su bili i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, kao i izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber.



Na pitanje koji su to kompromisi, Poletaev je rekao kako će o tome nakon postizanja nagodbe.



Kazao je i da se situacija dramatično promijenila i kako razgovori postaju sve konstruktivniji te kako se nada da će postići nagodbu što prije.



Na pitanje kako vidi budućnost Agrokora i hoće li Sberbank zadržati svoj udjel, Poletaev je kazao kako će dugoročno zadržati svoj udjel.



Mišljenja je kako je nagodba moguća do kraja mjeseca.



Na pitanje koliki bi udio mogao imati Sberbank u Agrokoru, Poletaev je rekao da "to ovisi o nagodbi te je pitanje kompromisa i valuacije".



Izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško nakon sastanka je tek kratko kazao da su informirali premijera o finalizaciji nagodbe.





(FENA)