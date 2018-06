Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare kako su upozoreni da će, ako pokušaju ući na Kosovo sa svojom vojskom i policijom, NATO to tretirati kao neprijateljski čin.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Činjenica da velike sile ne priznaju, odnosno nemaju namjeru uvažiti Rezoluciju 1244, za nas samo znači da mi imamo vrlo male mogućnosti da nešto učinimo", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara može li Srbija, nakon učestalih napada na Srbe i spekulacija prištinskih medija o raspoređivanju snaga sigurnosti na administrativnoj liniji, da na Kosovo "uvede" hiljadu pripadnika svojih snaga sigurnosti, kako to predviđa Rezolucija UN, prenosi RTS.



Kaže i da je više puta poredio situaciju s rezolucijom o Jerusalemu, gdje su zapadne sile odbacile Trumpov pritisak da svoje ambasade prebace u taj grad, kako je uradila Bijela kuća. Oni su to, dodao je, pravdali činjenicom da bi takav postupak bio u suprotnosti s rezolucijom o Jerusalemu.



"Ja sam im tada rekao da se svi zajedno ponašaju protivpravno kad ruše Rezoluciju 1244, a oni onda sležu ramenima, pogledaju u svoje savjetnike i... ništa", naveo je Vučić.



To je, kaže, ozbiljna situacija, i želi da građanima objasni da te ljude ne interesuju pravo i Rezolucija 1244, već sila i faktičko stanje.



"Važi samo pravo sile i mi u skladu s tim moramo da se trudimo da sačuvamo mir i sigurnost i da svi gradimo bolji život i jaču ekonomiju", poručio je Vučić.



Platforma za pregovore koja je predstavljena u kosovskom parlamentu otežava razgovore u Briselu, ali i pokazuje prave namejre Prištine, rekao je danas Vučić, ali i ukazao da su, bez obzira na to, razgovori jedino rješenje.



"Tu platformu, kada pročitate, vidite da nisu ostavili ni milimetar, ni jedan posto prostora za bilo kakav dogovor", rekao je Vučić, ističući da je druga stvar da li će taj dokument dobiti većinu.



Vučić smatra da pod vanjskim pritiskom takva platforma neće biti usvojena u pokrajinskoj skupštini, jer bi, kaže, svakom bilo jasno da sve poslije toga postaje besmisleno.







(24sata.info)