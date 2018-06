Zdravko Mamić napustio je zemlju. Nalazi se u Bosni i Hercegovini, u Međugorju.

Foto: Pixsell

Mamića neće biti na sutrašnjem izricanju presude u Osijeku.



"Neću doći u Osijek", rekao je Mamić u razgovoru za Index.



"Otišao sam pronaći mir. Mogu se vratiti kad želim", rekao je Mamić.



"Penjem se na brdo ukazanja. Idem se pomoliti Gospi. Znaju ljudi da sam ovdje. Zašto bi se stidio, idem tamo gdje ću naći svoj mir. Ne treba mi nemir. Bilo bi potpuno normalno da zastane suđenje i da se provede istraga, da se isti čas prekine suđenje do okončanja izvida", rekao je Mamić za Index.



Pitali smo ga gdje će biti sutra. Kazao nam je da će biti u Međugorju. Tamo je, kako nam je kazao, sam. S njim nisu ni brat ni obitelj. Brat Zoran, koji je također optuženik u procesu, danas popodne bio je u Zagrebu.



Poslao je na kraju poruku. Rekao je da mu je najvažniji mir i da bi odlazak u Osijek kod njega izazvao negativnu energiju te da ne želi da mu išta uništi mir. Ponovio je da u slučaju optužbi USKOK nije utvrdio nikakvu štetu u Dinamu, prema tome i nikakvo kazneno djelo već je Dinamo pravna osoba koja je skalapala poslove sa fizičkom osobom. Prema tome, kako kaže Mamić za Index, nitko nije oštećen.



"Transferi koje smo radili su ustaljena praksa. Zašto istražuju samo Dinamo?", kaže Mamić na kraju za Index.



Prijetio samoubojstvom u slučaju osuđujuće presude



Mamić je uoči završne riječi putem medija zaprijetio samoubojstvom u slučaju osuđujuće presude. Jučer je, kako doznajemo, njegov odvjetnik Veljko Miljević bio na sastanku s glavnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem i odnio mu dio navodne prepiske u sms porukama kao dokaz da bivši državni odvjetnik Dinko Cvitan te šefica USKOK-a Tamara Laptoš reketare suca u Osijeku. DORH je najavio izvide, što dan pred presudu uključuje postupak ispitivanja optuženika, a moguće i suda koji donosi presudu.



Zdravko Mamić i klan koji čine njegov brat Zoran, direktor HNS-A Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar optuženi su za pljačku 112 milijuna kuna iz gradskog kluba Dinamo te poreznu prijevaru od 12,2 milijuna kuna.



Sutra u podne je izricanje presude u Osijeku, po optužnici protiv Mamića i suradnika, koja je prije dvije godine podignuta zbog sumnje u težak kriminal koji se, kako tvrdi USKOK, dogodio prije deset godina.



U međuvremenu, podignuta je još jedna optužnica protiv Mamića i dijela njegove obitelji zbog sumnje u udruživanje u zločinačju organizaciju zbog pljačke iz Dinama te je pokrenuta i treća istraga, a ključni svjedok Luka Modrić tijekom postupka postao je optuženik USKOK-a. Pod istragom su i Modrićeva punica, nekadašnja računovotkinja Dinama Vesna Juraić te reprezentativac Dejan Lovren.



Suđenje Mamiću i suradnicima te istrage koje bi mogle rezultirati jednom od težih optužnica u povijesti Hrvatske, traju duže od godinu dana, a dokazi su pred suca Darka Krušlina bačeni na blizu 15 tisuća stranica, u 2388 dokazna prijedloga USKOK-a.



Postupak je praćen nizom bizarnosti i incidenata, zaključno s jučerašnjom press konferencijom u Maksimiru, koji su medijski atraktivni, ali skrivaju ključne točke koje ćemo, dan pred dugo iščekvanu presudu, ovdje pojasniti.



Četvoricu okrivljenika Uskok tereti za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 miljuna kuna neobračunatog poreza i prireza.



Nakon suđenja započetog 27. travnja prošle godine, kada su se sva četvorica okrvljenika izjasnila da se ne smatraju krivim, tužiteljstvo je na posljednjem ročištu, održanom 28. svibnja, predložilo da se svi optuženici proglase krivim i osude po zakonu na bezuvjetne zatvorske kazne.



Obrana je zatražila oslobađujuću presudu, smatrajući da Uskok nije dokazao svoje optužbe, posebice one o navodnim nezakonitostima aneksa ugovora o podjeli transfernog obeštećenja za igrače Luku Modrića i Dejana Lovrena te navodnoj šteti pričinjenoj NK Dinamu.



Tijekom istrage i suđenja ispitano je 97 svjedoka, pregledana brojna dokumentacija, provedena financijsko-knjigovodstvena i druga vještačenja. Suđenje je obilježilo i nekoliko verbalnih izgreda Zdravka Mamića, koji je 1. rujna prošle godine, tijekom svjedočenja nogometaša Dejana Lovrena, zbog remećenja reda udaljen iz sudnice do okončanja dokaznog postupka, pa se pred sudskim vijećem ponovno pojavio tek 16. travnja ove godine kako bi mu se predočili dokazi izvedeni tijekom njegovog odsustva sa suđenja.



Tijekom iznošenja obrana nitko od okrivljenika nije želio odgovarati na pitanja tužiteljstva, a okrivljeni Zdravko Mamić u svom je završnom obraćanju 28. svibnja pozvao sudsko vijeće da se pri donošenju odluke vodi "pravdom, istinom i strukom".







(Index.hr)