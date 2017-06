Evropska unija će biti "blaga i odlučna" u pregovorima s Velikom Britanijom o Brexitu koji trebaju početi u ponedjeljak i sve su moguće opcije na stolu, rekao je povjerenik EU-a za ekonomske i finansijske poslove Pierre Moscovici.

Pierre Moscovici / 24sata.info

- U pregovorima o Brexitu nećemo biti ni 'tvrdi' ni 'meki', nego blagi i odlučni - izjavio je Moscovici za francuski nedjeljnik Journal du Dimanche koji izlazi u nedjelju.



Sve su mogućnosti na stolu, pa tako i ona da se do 29. marta 2019. ne postigne dogovor. No to ne želimo, rekao je.



Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački ministar finansija Wolfgang Schaeuble dali su ove sedmice slične izjave, rekavši da su Velikoj Britaniji vrata EU-a otvorena sve dok se ne završe pregovori.



- Dobro su rekli. Evropljani nikada nisu htjeli Brexit - dodao je Moscovici .





(AA)