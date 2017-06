Izlaznost u drugom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj veoma je niska u odnosu na prošle održane prije pet godina.

Do podneva je na glasanje izašlo samo 17,5 posto birača što je veliki pad u odnosu na 21,41 posto koliko je bilo na izborima održanim 2012. godine.



Birališta su otvorena u 8:00 sati, a bit će zatvorena u 20.00 sati, a prvi preliminarni rezultati očekuju se ubrzo nakon zatvaranja glasačkih mjesta.



Posljednji rezultati anketa ukazuju na to da će pokret predsjednika Emmanuela Macrona "Republika u pokretu" osvojiti apsolutnu većinu.



Macronovom pokretu neophodno je još 289 poslaničkih mjesta za kontrolu 577-člane Nacionalne skupštine. Prema predviđanjima Makronov pokret dobiće više od 400 mandata.



U prvom krugu Macronov pokret i njihovi saveznici "MoDem" dobili su 32,3 posto glasova. Republikanci desnog centra osvojili su 21,5 odsto, a stranka krajnje desnice Nacionalni front 13,2 posto dok je Nepokorena Francuska imala nešto više od 11 posto.



Nekadašnja vladajuća Socijalistička partija i njihovi saveznici dobili su samo 9,5 posto glasova.



Analitičari izražavaju očekivanje da će izlaznost danas biti oko 47 posto, što je još niže od 48,71 posto koliko je bilo u prvom krugu izbora. To je bila najniža izlaznost na izbore zabilježena u modernoj historiji Francuske.

