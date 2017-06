S pravom ime dobi po raju – modrina sinjeg mora, pješčane plaže, aleje palminog drveća, a sve to nadvijeno Taurus planinama sa zapanjujućim vodopadima, grad Antalija u istoimenoj turskoj regiji ostavlja upravo takav doživljaj.

Arhiv / 24sata.info

Nimalo čudno nazivaju je biserom Mediterana, jer se osim prirode diči plodnim tlom na kojem uspijeva istinsko obilje.

Regiju je osnovao kralj Pergamuma Attal Drugi 159. godine prije nove ere, koji je naredio svojim podanicima da mu nađu raj, pa tako grad i dobi ime Attaleja. Kroz historijske mijene Antalija je bila centar kulture, umjetnosti, arhitekture i mitologije. Tragovi njena značaja vidljivi su i danas, na brojnim historijskim i arheološkim nalazištima uz poznata turistička naselja.



Duž cesta koje križaju Antaliju nepregledni su plastenici i zasađena polja te ova bogata regija, posebno narandžama i bananama, opskrbljuje svu potrebu stanovnika i turističkih centara. A upravo u njima ono je što predstavlja najkvalitetniju antalijsku ponudu – hotelski kompleksi.



U hotelsku ponudu visokog standarda uvjerila se i grupa novinara te prodajnih agenata za koju je turistička agencija "Centroturs" protekle sedmice organizirala prvu ovogodišnju info-turu u antalijsku regiju uoči početka turističke sezone.



Hotelski kompleksi ovdje su u pravom smislu riječi kompleksi – pravi mali gradovi za odmor i zabavu, gdje se nudi sve samo uime jedne misije – ugoditi gostu i pružiti mu maksimalno kvalitetnu uslugu. Udobne i moderno opremljene sobe, bazeni u ovom ili onom obliku, barovi i restorani, teniski tereni i naravno gastronomska ponuda kakva se samo može zamisliti. Svi hoteli nude all-inclusiv uslugu i osoblje koje će dati sve od sebe da gost ode s osmijehom na usnama.



Direktor "Centrotoursa" Muamer Lutvić ističe da su Turci u Antaliji postavili veoma visoke kriterije u turizmu te da nijedna država na svijetu ne može dostići takvu ponudu upravo zbog 300 sunčanih dana u godini, kristalno bistre tople vode, izuzetno čistih plaža i all-inclusive aranžmana koji uključuje sve troškove.



Ljetovanje u Turskoj s "Centrotours" agencijom podrazumijeva paket - avioprijevoz čarter- letom, transfer, smještaj u luksuznom hotelu, veliki izbor hrane i pića te pomoć stručnih vodiča, a sve, naglašava Lutvić, po veoma povoljnim cijenama.



Ističe da su se neki tipovi luksuznih hotela specijalizirali za različite kategorije gostiju kao što su porodice s djecom, omladina, osobe treće dobi i bračni parovi, a išli su i toliko daleko da su se pojedini hoteli istančali u ponudi raznovrsne hrane isključivo od mesa.



- Fokusirani smo na najbolje hotele koji postoje u ovoj regiji, jer ne želimo da prodajemo najjeftinije. Od 300 hotela koji su u našoj ponudi, oko 90 posto su luksuzni hoteli s pet zvjezdica koji imaju kvalitetnu uslugu i ponudu, ali i različite vrste sadržaja – naglašava Muamer Lutvić.



Imajući u vidu da turska vlada ulaže dosta u obrazovanje kroz stipendije i studentske olakšice, ne samo za domaće već i strane državljane, upravo se studenti a mnogi od njih s Balkana često mogu sresti po gradskim ulicama. Također, Antalija ima svoju filharmoniju, ozbiljnu infrastrukturu i jedan od najfrekventnijih aerodroma u Evropi.



Kemer, Antalija, Belek, Side i Alanja turističke su podregije ovog dijela Turske. Svaka od njih može se pohvaliti nekim od važnih arheoloških nalazišta te se tako u Kemeru nalazi grad Phaselis, u Antaliji Kale içi, u blizini Beleka antički grad Aspendos, u Sideu istoimeni antički grad, dok je u Alanji smješten jedan od najboljih arheoloških muzeja u Turskoj, ali i tvrđava iz doba Seldžuka.



Gradić Kemer u podnožju planine Taurus koja dominira cijelom regijom broji oko 50.000 stanovnika a tu su i općine Gojnuk, Beldibi, Kiriš, Čamjuva i Tekirova. Iz Kemera se žičarom za samo 15 minuta može prevesti do najvišeg vrha sredozemne regije - Tahtali na 2.365 m. Nalazi se na turskoj mediteranskoj obali u šumovitoj dolini okruženoj Taurus planinama, a put do ovog raja izgrađen je tek 80-ih godina. To je jedno od najljepših ljetovališta u ovoj oblasti smješteno nedaleko od moderne Antalije.



Alanja je poslije Antalije najveći grad u regiji s oko 30.000 stanovnika te je samim tim ovdje zastupljen gradski tip odmora. Naravno, tu su i hotelski resorti, ali su smješteni van grada. Grad je bogat historijskim znamenitostima i lijepim plažama, a najljepša od njih je Kleopatrina. Vjeruje se da su Alanju osnovali Grci koji su je nazvali Kalonoros (prelijepa planina), ali je tokom vijekova potpala pod vlast Rimljana, da bi je Marko Antonije poklonio Kleopatri. Bogata šumama, Kleopatri je bila dragocjena jer je od drva iz te oblasti pomognuta brodogradnja egipatske imperije.



Stari grad se nalazi na rtu u čijem je središtu pećina Damlataš (Kamen koji kaplje). Zrak u njoj je izuzetno vlažan zbog čega je ovo mjesto popularno među astmatičarima. Prvo što se ugleda u Alanji je ogromno utvrđenje, čije se zidine prostiru duž 6,5 km ograđujući 140 kula, oko 400 cisterni, brojne masivne kapije i muzej na otvorenom. Osim dnevnog obilaska, Alanja brojnim klubovima i barovima nudi i bogatu noćnu ponudu namijenjenu posebno mlađoj populaciji.



"Mardan Palace" jedan je od najluksuznijih hotela u Antaliji, napravljen po uzoru na istanbulsku palaču Dolmabahçe. Vlasnici su toliko daleko išli u udovoljavanju svojim gostima da su na plažu dovezli pijesak s Maldiva koji u vrelim danima ne prži stopala.



U odnosu na Antaliju, među najboljim golferskim hotelima Alanje s nepreglednim terenima je "Kaya Pallaco" koji je za svoje najmlađe goste osigurao i spa za djecu kako bi se zabavljali dok njihovi roditelji uživaju u igri golfa. Od porodičnih hotela na glasu je "Delphine Deluxe" koji nudi vodeni park, veliku plažu, nekoliko bazena, ali i sportske aktivnosti.



Turističko mjesto u kome dominiraju hoteli s pet zvjezdica, najluksuzniji u području Antalije nosi ime Belek. Kombinacija je drevnog i savremenog, ali i spoj historijskih mjesta, prelijepih plaža, golf terena, zdrave klime, prirodnih ljepota mora i planina te restorana i kafića. Rado ga posjećuju golferi jer su odlični golf tereni u ponudi gotovo svakog hotela. Domicilno stanovništvo tu ne živi te je sva turistička aktivnost usmjerena na boravak u više od 50 ekskluzivnih hotelskih kompleksa s pet zvjezdica.



Hotel "Nirvana" u Beleku, kako mu i samo ime kaže, rezerviran je za one turiste koji traže smiraj i maksimalnu udobnost boravka. Gosti će uživati u ukusnoj hrani, velikom broju bazena, drveću i pješčanim plažama s modrim morem. Dio je lanca luksuznih Cristal hotela, prepoznatljivih po kristalnim lusterima i stepeništima.



Slično Beleku mjesto je Side, s tom razlikom što ovdje nisu svi hoteli visoke kategorije, ali su svakako veoma dobri i odličan izbor za porodice s djecom. Antički grad Side, koji u prijevodu znači nar, okupirat će pažnju svakog posjetioca. Nekad glavna luka drevne Pamfilje, glavna pijaca robova i centar gusara, Side svakako ima šta da pokaže i čime da se diči. Ruševine stare luke i dalje opstaju, iako se grad u posljednjihnekoliko godina promijenio do granica neprepoznatljivosti.



U okviru turističkog mjesta Side nalazi se područje od izuzetnog značaja u Turskoj zvano Sorgun-titrejngel gdje su hoteli bogati zelenilom. Oko 75 km udaljeno od Antalije, Side je još jedno u nizu mnogih manjih turskih gradova koje u posljednjih nekoliko godina doživljavaju turistički procvat.



Sva ova mjesta na turskoj obali povezuje ista nit - gurmanska ponuda hrane za sve ukuse, pa i one najprobiranije, a sve to u okrilju ljenčarenja na nekoj od plaža ili bazena. Suveniri se nude u svim gradskim uličicama, odjeća i začini, popularne "plave oči" te proizvodi od kože gotovo su na svakom štandu. Naravno i ovdje važi ono pravilo - cjenkanje je tradicionalni i sastavni dio kupovine, a riječ "Saraj-Bosna" snižava cijenu čak i do 50 posto.



Po završetku višednevnog obilaska antalijske obale, utisak je nedvojben – ovo mjesto ispunit će vam sva čula, počastiti nepce vrsnim jelima, odmoriti svaki djelić tijela okupanog u suncu, a oči ispuniti krajolikom iz priče.

(FENA)