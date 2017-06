Šutnja američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon napada na muslimane u Londonu snažno odjekuju, objavio je danas CNN u uredničkom komentaru kritizirajući činjenicu da se prvi čovjek SAD-a nije oglasio o terorističkom ataku u Finsbury Parku.

Donald Trump / 24sata.info

CNN navodi da je Trump šutio i nakon ranijih islamofobičnih terorističkih napada, kao što su oni u Kvebeku ili Portlandu, kada su muslimani bili mete krvavih ataka.



- A predsjednik Trump? On nema ništa za reći. Da je riječ o napadu koji su izveli muslimani, oni bi to odlučno komentirao na Twitteru, bez obzira na vrijeme i koristio bi strašno nasilje da opravda svoju politiku. Ali, kada su muslimani žrtve nasilja, posebno terororista koji dijele stavove rasista, ako već sami nisu neonacisti, Trump to hladno preskoči – navodi CNN.



Iako je njegova kćerka Ivanka na Twitteru izrazila žaljenje, američka mreža smatra da je to morao učiniti i predsjednik SAD-a.





(FENA)