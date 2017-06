Distrikt Duma kod Damaska već četiri godine je pod kontrolom sirijske opozicije i pod potpunom opsadom snaga odanih režimu sirijskog predsjednika Bashara al-Assada, a mještani su izašli na ulice devastiranog grada gdje prisustvuju zajedničkim iftarima i tako prkose egzodusu koji je zadesio njih i njihov grad, javlja Anadolu Agency (AA).

Duma je smještena u provinciji istočne Gute, a snage odane sirijskom režimu nedavno su okončale artiljerijske napade, ali opsada i blokada tog gradića i dalje traju.



Humanitarna organizacija Adale Hayr od nedjelje organizira iftare za 600 osoba na ulicama devastirane Dume, a među njima je i više od 100 djece.



Iftarske sofre serviraju se u nekoliko ulica u nekada razvijenim, a danas u potpunosti devastiranim kvartovima.



Nakon nekoliko godina, to je prvi put da mještani sirijske Dume mogu zajedno iftariti i na neki način osjetiti ljepotu odabranog mjeseca ramazana.



Predstavnik humanitarne organizacije Mueyid Abu Shadi je za AA kazao kako se na iftarskom meniju nalaze riža, meso, voće i voda, a da prizor šarenih trpeza na devastiranim ulicama i vraćeni osmijesi na lica djece i ljudi ponajbolje prikazuje inat naroda i volju za životom bez obzira na rat koji bukti.



“Ranije su iftari organizirani u skloništima, ali ove godine to radimo na ulicama jer nema više gdje da se ljudi sklone da bi bili sigurni. Spremat ćemo iftare do kraja ramazana“, kazao je Shadi.



Dječak koji je većinu života proveo u skloništima, sedmogodišnji Rima Ahmed je kazao da je sretan da je izašao vani i da može iftariti i družiti se sa mnogo ljudi.

(aa)