Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je islamske čelnike u Francuskoj da se priključe "borbi" protiv "propovjednika mržnje" i "getoizacije" na iftaru koja označuje prekid ramazaFrancuski predsjednik nskog dnevnog posta.

Foto: Agencije

Ovo je prvi put u zadnjih deset godina da neki francuski predsjednik učestvovao na godišnjem iftaru koji priređuje Francusko islamsko vijeće (CFCM), tijelo koje zastupa drugu po veličini religiju u Francuskoj.



Predsjednik Macron je zahvalio muslimanskim čelnicima što su osudili džihadističke napade u kojima je u Francuskoj od januara 2015. poginulo 239 ljudi.



- CFCM je svaki put reagirao i znao je pronaći riječi, a da sebe nije zanijekao - ocijenio je Macron.



On je rekao kako trebaju biti ujedinjeni u borbi



No, dodao je predsjednik Francuske, državne i muslimanske vlasti trebaju se "ujediniti u borbi".



- Naša odlučna borba s DAEŠ-om (arapska kratica za skupinu Islamsku državu) (...) mora nas potaknuti da odlučno nastavimo progoniti one koji vaše bogomolje žele pretvoriti u mjesta s kojih propovijedaju mržnju, pa i pozivaju na nasilje - rekao je sudionicima iftara.



- Tu bitku na polju znanja i vjere treba nastaviti na terenu, napose među najmlađima - dodao je Macron.



"Druga bitka" vodit će se, rekao je, protiv "ispovijedanja islama koji provodi segregaciju unutar Republike: moramo oprezno motriti na sve što stvara oblike getoizacije".



"I treća bitka", zaključio je predsjednik, vodit će se na polju izobrazbe imama koju je "važno organizirati na francuskom tlu i na način koji će odgovarati vrijednostima Republike Francuske".



(Avaz)