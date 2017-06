Do kraja 2016. godine 65,5 miliona ljudi u svijetu bilo je primorano da napusti dom zbog rata ili nasilja, a 84 posto izbjegličke populacije danas boravi u zemljama u razvoju, poručila je za AA predstavnica Visokog komesarijata UN-a za izbeglice (UNHCR) za Tursku Pascale Moreau.

Foto: Arhiv

Moreau je u razgovoru sa novinarom AA istakla kako već 28 godina radi na problemu izbjeglica, no kazala je kako problem izbjeglica nije riješen i vremenom je sve veći.



Prema njenim riječima, do kraja 2016. godine broj ljudi u svijetu, koji su zbog rata i nasilja bili primorani da napuste svoje domove iznosio je 65,5 miliona, a to je rekordna brojka za posljednje tri godine.



Naglasila je kako je UNHCR, zajedno sa partnerima, vladama, humanitarnim i drugim nevladinim organizacijama radila na tome kako bi izbjeglicama širom svijeta bile obezbijeđene osnovne potrebe.



Moreau smatra da je za okončanje izbjegličke krize neophodno snažno riješenje, te je poručila kako je to moguće samo sa političkom odlučnošću kojom će biti prekinuti sukobi i nasilje, a koji su uzrok ove krize.



"Nadam se da se svijet neće samo sjećati 65,5 miliona ljudi, koji su ostali bez svojih domova, već da će raditi na tome da se ovaj problem riješi", istakla je Moreau, te dodala kako "84 posto ukupnog broja izbjeglica u svijetu boravi i zemljama u razvoju".



Ona je dodala kako međunarodna zajednica iskazuju veliku solidarnost, no, kako je rekla, potrebno je više od toga, jer svakim danom je sve više potreba za izbjeglice.



Moreau je pohvalila ona društva koja su otvorila vrata svojih zemalja za milione izbjeglica, te uputila poziv da se ovim zemljama pruži podrška. Istakla je kako se ta podrška ne očekuje samo od Evrope, već od cijelog svijeta.



Na samom kraju se osvrnula i na Tursku, zemlji u kojoj u posljednji tri godine boravi najveći broj izbjeglica.



“UNHCR je krajnje zahvala turskom narodu i institucijama ove zemlje na nevjerovatnoj velikodušnosti i gostoprimstvu koje iskazuju prema izbjeglicama. To je za svaku pohvalu”, poručila je Pascale Moreau, predstavnica UNHCR-a za Tursku.





(AA)