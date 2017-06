Muslimanski vjernici u Australiji ispunili su džamije kako bi obilježili Lejletu-l-Kadr, najodabraniju noć u godini.

Foto: AA

Muslimani u brojnim gradovima te zemlje, prvenstveno u Melbourneu i Sydneyu, ispunili su džamije u povodu Lejletu-l-Kadra.



Brojni vjernici su slušali prigodna predavanja prije teravih-namaza, a nakon namaza su nastavili sa molitvama do kasno u noć.



Muslimani u džamiji Meadow Heights u Melbourneu su nakon teravih-namaza imali priliku pogledati dlaku sa brade Poslanika Muhammeda a.s., koja je izložena u bogomolji u povodu ove odabrane noći, prema islamskom vjerovanju.



Pojedini vjernici su iskoristili priliku te se fotografisali pored kutije u kojoj se nalazila dlaka sa brade Poslanika Muhammeda a.s.



Inače, u Australiji živi oko 550 hiljada muslimana, dok se u toj zemlji nalazi preko 200 džamija i mesdžida.



Muslimani u BiH, regiji i svijetu večeras će obilježiti najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletu-l-Kadr. Radi se o noći u kojoj je počela objava Kur’ana, u kojemu se ona opisuje kao noć vrijednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći.





(AA)