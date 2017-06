Austrijska policija razbila je bandu Srba koji su u Francuskoj i Austriji krali vozila marke renault.

Arhiv / 24sata.info

Pokrajinska kriminalistička služba Beča i poseban odjel Soko Burgenland ušle su u trag bandi koji su već u Parizu krali kola, prije nego što su prvi put počeli "raditi" u Beču, decembra prošle godine, prenosi Tanjug.



Uhapšeno je sedam kradljivaca, priopćila je policija.



Pažnju čuvara reda u Austriji izazvana je naprasnim rastom krađa vozila marke renault od decembra.



Prvi trag je odveo policiju do srpske bande, koja je do tada bila aktivna u Parizu, a preusmjerila je svoje djelovanje na Austriju.



Početkom godine policija je uhapsila dvojicu, koje je zatekla s ukradenim automobilima. Tada su uhapšeni srpski državljani u dobi od 22 i 23 godine.



Kod njih je policija pronašla krivotvorena dokumenta, alat i novac.



Odlučujući udarac zadan je na temelju informacija jednog građanina. On je vidio više muškaraca koji su u 10. bečkom okrugu, razgledali jedno vozilo marke renault, a vozili su automobil sa srpskim tablicama.



Njemu se učinilo njihovo ponašanje sumnjivim pa je pozvao policiju, prenijela je glasnogovornica policije Irina Steiner.



Uslijed te informacije policija je uhapsila ukupno sedam osoba, koje optužuje da su izvršili krađu 31 automobila, i napravili štetu u visini od 350 hiljada eura.



Protiv daljnjih devet članova bande, osam državljana Srbije i jednog Francuza, policija je podnijela zahtjev državnom odvjetništvu za raspisivanjem međunarodne potjernice.

(FENA)