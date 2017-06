Ispitivanja građevinskih materijala korištenih za oblaganje fasade na drugim visokim zgradama, provedena nakon požara u zapadnom Londonu, pokazala su da su neki od korištenih panela zapaljivi, kazala je u četvrtak britanska premijerka Theresa May, dok je njena glasnogovornica izjavila da je oko 600 zgrada u Engleskoj obloženo takvim materijalom.

Foto: Arhiv

May je donjem domu britanskog parlamenta saopćila da su vlasti materijale sa sličnih zgrada podvrgle ispitivanju nakon požara u neboderu Grenfell u kojem je poginulo najmanje 79 osoba, javlja Associated Press.



Ispituje se da li je aluminijski kompozitni materijal pridonio brzom širenju požara u kojem je za manje od sat vremena izgorjela čitava zgrada od 24 sprata.



- Malo prije nego što sam ušla u ovu dvoranu, dobila sam informaciju da su testiranja pokazala da je određeni broj uzoraka zapaljiv. O tome su obaviješteni relevantni lokalni organi i vatrogasne službe, te dok ja ovo govorim oni poduzimaju sve moguće mjere kako bi osigurali bezbjednost zgrada i obavijestili ugrožene stanare - rekla je May.



Glasnogovornica premijerke je za Reuters navela da se procjenjuje da oko 600 visokih zgrada u Engleskoj ima fasadu obloženu sličnim materijalom kao Grenfell.



Ova procjena ne uključuje zgrade u Škotskoj, Velsu i Sjevernoj Irskoj.







(FENA)