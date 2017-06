Najmanje 141 osoba ostala je zatrpana nakon što je došlo do klizišta u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan.

Foto: New China

Kineski zvaničnici javili su da je jutros oko šest sati došlo do klizista u selu Shinmo, koji pripada regiji Maoshien.



O kakvoj katastrofi je riječ pokazuje i podatak da je u klizištu zatrpano 46 kuća i 141 mještanin tog sela.



Do klizišta je došlo nakon što su se u lokalnu rijeku obrušile stijene, zbog čega se rijeka izlila, te je blokirana putna komunikacija dužine 1,6 kilometara. Zvaničnici su saopćili kako je u klizištu došlo do pomijeranja tri miliona metara kubnih zemljišta, što je jednako veličini hiljadu olimpijskih bazena.



U potragu za nestalim stanovnicima Shinmoa uključene su i spasilačke službe sa 300 ljudi.













(AA)