Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer izjavio je kako Sjedinjene Američke Države (SAD) vjeruju da je kriza u Zaljevu “unutarporodični problem”, te da je ova zemlja, ako se to od nje bude tražilo, spremna dati svoj doprinos koji bi mogao olakšati.

Spicer se na konferenciji za novinare osvrnuo na situaciji oko krize u Zaljevu. Konferenciju nije bilo moguće zabilježiti kamerama.



Istakao je kako kriza u Zaljevu predstavlja krizu između tih zemalja, te da zbog toga treba biti riješena naporima upravo tim zemljama.



“Postoje četiri zemlje koje koje su strane ovog problema. Vjerujemo da je ovo stvar unutar porodice i te zemlje to trebaju riješiti. Ako mi možemo dati jedan svoj olakšavajući doprinos, to ne predstavlja problem. Ali, smatramo da ovo pitanju moraju riješiti oni”, poručio je Spicer.



Upitan da prokomentariše zahtjeve upućene Kataru, među kojima je i zatvaranje katarske televizije Al Jazeera, Spicer je ponovio kako SAD želi imati jednu ulogu koja bi mogla olakšati u rješavanju krize, no sve dok to od ove zemlje ne bude traženo, neće se mješati.







(AA)