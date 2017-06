Koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama koja se bori protiv terorističke organizacije ISIL saopćila je da nemaju dokaza da li je lider terorističke grupe Abu Bakr al-Baghdadi živ ili mrtav. Ali, koalicija smatra da on više nema značaj na ključnim ratištima u Iraku i Siriji, prenosi Reuters.

Abu Bakr al-Baghdadi

- Sigurni smo u to da, ako je živ, nije u poziciji da utječe na ono što se događa u Raqqi, Mosulu ili u ISIL-u. Jer, on gubi svoj kalifat – rekao je portparol američke koalicije Ryan Dillon novinarima u Pentagonu.



On je dodao da nemaju konkretnih dokaza da li je al-Baghdadi živ, a nakon što su Rusi objavili informaciju da je najvjerovatnije ubijen u jednom od njihovih zračnih napada.





(FENA)