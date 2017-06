Hiljade vjernika jutros je s ushićenjem dočekalo Ramazanski bajram u Poslanikovoj džamiji u Medini.

Foto: AA

Poslanikova džamija u Medini poznata je i pod imenom Al-Masjid al-Nabawi. To je drugo po važnosti mjesto za muslimane, odmah iza Meke u kojoj se nalazi Kaba. To je također, druga izgrađena džamija u povijesti islama.



U njoj se nalaze grobovi poslanika Muhammeda a.s, te dvojice prvih halifa, Ebu Bekra i Omera.



Ramazanski bajram, jedan je od dva blagdana muslimana i obilježava se prva tri dana ševala, mjeseca koji dolazi nakon ramazana.





(AA)