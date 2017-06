Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je danas u Istanbulu kako cijeli svijet treba znati da Turska nikada neće dozvoliti da se na njenim granicama, na sjeveru Sirije, formira jedna teroristička država.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan se obratio na svečanosti, koju je povodom Ramazanskog bajrama organizovala Stranka pravde i razvoja (AK Parti) čiji je on predsjednik. Tom prilikom osvrnuo se na aktuelna dešavanja.



“Ofanzivom ‘Štit Eufrata’ zaustavili smo pokušaj formiranja terorističkog koridora duž naše granice sa Sirijom. Nažalost, zemlje za koje govorimo da su naši partneri i prijatelji, ne smatraju pogrešnim saradnju sa terorističkim organizacijama koje žele nanijeti štetu našem integritetu. Oni koji kažu da će oružje koje daju teroristima ponovo uzeti i misle da su na taj način prevarili Tursku, prije ili kasnije će shvatiti kakvu su grešku napravili, no tada će već biti kasno”, poručio je Erdogan, te dodao:



“Cijeli svijet neka zna, mi nikada nećemo dozvoliti formiranje terorističke države na našim granicama, na sjeveru Sirije. Oni kojih ih podržavaju će to shvatiti”.



Erdogan je poručio kako je "vrlo blizu dan kada će se oni, koji hrane ove zmije samo zato što Turskoj nanose štetu, probuditi sa istim tim zmijskim otrovom u svojim venama".



Dodao je da će turske snage, isto što su tokom ofanzive "Štit Eufrata", zajedno sa Oslobodilačkom vojskom Sirije, uradile u Jarabulusu, Raiu, Dabiku i Al-Babu na području od 2.000 kvadratnih kilometara, isto tako uraditi i u naredom periodu.



“Odustajanja nema. To sam im i lično rekao. Jer, Turska nije šator zemlja, to svi neka znaju. Biti zajedno u okviru NATO-a, a s durge strane, sarađivati sa terorističkim organizacijama, pa kakav je to posao? Onda bi trebalo ponovo razmotriti NATO. Jer, sve što se dešava kosi se sa pravila NATO-a i narušava saradnju unutar Saveza”, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.





(AA)