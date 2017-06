Obamacare je mrtav, poručio je danas američki predjsednik Donald Trump, ocjenivši da Amerikanci zaslužuju bolje.

Arhiv / 24sata.info

Trump je na svom predsjedničkom nalogu na Twitteru naveo da tržišta osiguravajućih kompanija propadaju, a milioni ljudi nemaju izbor. Uz to je dodao link ka sajtu Bijele kuće, gdje se nalazi odeljak o ukidanju i zamjeni Obamacarea - zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donijet za vrijeme bivšeg predsjednika Baracka Obame.



"Obamacare je doveo do većih troškova i manje opcija za zdravstveno osiguranje za milione Amerikanaca", navodi se na sajtu.



Kako se dodaje, Trump je obećao da će ukinuti i zamijeniti "tu katastrofu i to je tačno ono na čemu radi s Kongresom".

(Tanjug)