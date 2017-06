Iranski ministar vanjskih poslova Džavad Zarif pozvao je danas Evropu da iskoristi svoj uticaj i promoviše dijalog u regionu Perzijskog zaliva nakon što su pojedine arapske zemlje prekinule veze sa Katarom ranije ovog mjeseca.

Arhiv / 24sata.info

Optuživanje Katara da podržava terorizam je pokušaj Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Bahreina da izbjegnu sopstvenu odgovornost za neuspjehe u ispunjavanju zahtjeva sopstvenih naroda, rekao je Zarif u govoru u Berlinu.



On je rekao da treba usvojiti novi regionalni bezbjednosni mehanizam za zalivske zemlje.



"Jednog dana to je Iran, danas je Katar. To je pokušaj da se izbjegne odgovornost, da se umakne od obaveze da se odgovori na zahtjeve svojih naroda", rekao je iranski zvaničnik.



Iranski predsjednik Hasan Rohani podržao je Katar u konfrontaciji sa Saudijskom Arabijom i njenim saveznicima. Zvanična Doha odbacila je i optužbe da pruža podršku islamistima.

(SRNA)