Sirija je negirala navode Bijele kuće kako je moguće da priprema novi hemijski napad, insistirajući ponovo da nikada nije koristila takvo oružje.

Foto: 24sata.info

Ali Haidar, ministar za nacionalno pomirenje, izjavio je u utorak za Associated Press da je izjava Bijele kuće nagovještaj "diplomatske bitke" koja se vodi protiv Sirije u dvoranama Ujedinjenih nacija.



Bijela kuća objavila je oštro intonirano saopćenje sirijskom predsjedniku Basharu al-Assadu u ponedjeljak navečer, navodeći kako posjeduje "potencijalni" dokaz da se Sirija priprema za još jedan napad hemijskim oružjem.



U saopćenju objavljenom bez popratnih dokaza ili dodatnih pojašnjenja, portparol Bijele kuće Sean Spicer navodi da su SAD "identifikovale potencijalne pripreme za još jedan hemijski napad Assadovog režima koji bi vjerovatno rezultirao masovnim ubistvima civila, među kojima i nevine djece".



U Moskvi je visoki ruski poslanik odbacio to upozorenje kao "provokaciju".



Franc Klincevič, zamjenik predsjedajućeg vojne i sigurnosne komisije gornjeg doma ruskog parlamenta, optužio je Sjedinjene Države da "pripremaju novi napad na položaje sirijskih snaga".



"Pripreme za novu ciničnu provokaciju bez presedana su u toku", izjavio je on za državnu novinsku agenciju RIA Novosti.

(FENA)