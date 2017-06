Upozorenje Bijele kuće sirijskom predsjedniku da se uzdrži od potencijalnog napada hemijskim oružjem odnosi se i na njegove međunarodne partnere Rusiju i Iran, izjavila je američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima u utorak, prenosi Anadolu Agency.

Iz Bijele kuće u ponedjeljak je poručeno ukoliko snage Bashara al-Assada izvedu još jedan napad hemijskim oružjem "on i njegova vojska će platiti visoku cijenu".



Prema riječima Nikki Haley, to upozorenje se odnosi na Assadove saveznike u Moskvi i Teheranu.



Govoreći pred američkim Pododborom za operacije u inostranstvu, Haley je rekla kako je cilj "ne samo poslati poruku Assadu, nego i Rusiji i Iranu".



"To je upozorenje ukoliko se to desi ponovo. Nadam se da će predsjednikovo upozorenje uticati na Iran i Rusiju da još jednom razmotre ovo pitanje i nadam se da je ovo poruka Assadu da mi ne želimo ponovo da vidimo nevine mučkarce, žene i djecu povrijeđene", rekla je ona.



U kratkoj izjavi, Bijela kuća je objavila kako su detektovani potencijalni znakovi o pripremama još jednog hemijskog napada sličnog onom od 4. aprila za koji je Trumpova administracija okrivila Damask.



Bijela kuća nije navela o kakvim dokazima se radi, ako oni postoje, i još nije objavila te dokaze. Pentagon je kao mjesto navodnih priprema naveo zračnu bazu Shayrat, mjesto koje je napadnuto desetinama američkih projektila nakon što je Trumpova administracija objavila da je korišteno za lansiranje projektila tokom napada 4. aprila.



Taj napad bio je prvi u kojem je SAD ciljao Asadove snage tomom šest godina dugog rata u Siriji.





