Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je da bez ispunjavanja određenih uvjeta, odnosno pristanka predstavnika etničkih manjina na Kosovu, neće biti transformacije Kosovskih sigurnosnih snaga (KSS) u kosovsku vojsku.

Jens Stoltenberg / AA

Stoltenberg je kazao kako je vrlo važno da se transformacija KSS-a u vojsku obavi sukladno svim pravilima i Ustavom, penosi Tanjug.



"Mi smo fokusirani na konzultacije i bliske kontakte s Kosovom po tom pitanju. Izrazio sam zabrinutost nakon nedavne inicijative o osnovanju kosovske vojske bez ispunjavanja potrebnih uvjeta. Točnije, bez pristanka predstavnika etničkih manjina na Kosovu. Osnovanje vojske mora proći kroz parlamentarni proces i bude sukladno Ustavu", rekao je Stoltenberg.



Upitan kako vidi srpsku politiku neutralnosti, Stoltenberg je kazao kako NATO apsolutno poštuje neutralnost Srbije.



"Smatramo izuzetno važnim da svaka zemlja ima pravo odabrati svoj put i odlučiti hoće li postati dio NATO-a ili ne. Srbija to ne želi, i mi to poštujemo. To je pravo svake suverene i neovisne zemlje, a Srbija to jeste", rekao je te posjetio kako su neki od najbližih saveznika NATO-a zapravo neutralne zemlje, poput Švedske i Finske.



Komentirajući pisanje stranih medija o rastu ruskog utjecaja na Balkanu, Stoltenberg je kazao kako je Rusija izuzetno aktivna na zapadnom Balkanu te da je to uredu dokle god je to otvoreni diplomatski dijalog.



"Ali, vidjeli smo da je Rusija pokušavala utjecati na političku situaciju tajnim kanalima, poput događanja tijekom crnogorskih izbora", kazao je, dodavši kako se nada i vjeruje da je Srbija u stanju izboriti se s Rusijom te zadržati integritet i sačuvati se od vanjskih pritisaka i utjecaja.







(FENA)