Odmetnuti policijski oficir koji stoji iza helikopterskog napada na zgrade venezuelanske vlade zvijezda je akcionom filma.

Vlada predsjednika Nicolasa Madura saopćila je u srijedu da je Oscar Perez (36) - pilot, ronilac i padobranac, odgovoran za pucanje i ispaljivanje granata na ministarstvo unutarnjih poslova i Vrhovni sud te otmicu helikoptera.



U video snimci objavljenoj na društvenim medijima Perez je rekao da se bori protiv tiranske i podle vlade. Po nekim izvještajima, helikopter je za sobom vukao natpis na kojemu je pisalo "Sloboda!".



Perez (36) je bio producent i glumac u venezuelskom akcionom filmu iz 2015. nazvanom "Odgođena smrt". U filmu se radi o spašavanju otetog poslovnog čovjeka i uključuje scene u kojima on puca iz helikoptera te izranja iz vode. Policija je pokrenula potragu za njim.



Vlada je helikopterski napad koji je izveden u utorak, u kojemu nije bilo ozlijeđenih, nazvala "terorističkim napadom".



Opozicioni čelnici dovode u pitanje vladinu verziju događaja i navode da je to možda namješteno kako bi se skrenula pozornost s nastojanja Madura da promijeni ustav, prenosi Hina.



Venezuela se nalazi usred političke i ekonomske krize koja je potaknula masovne proteste koji protiv Madura traju već tri mjeseca. Mnogi su Venezuelci bijesni na Madurovu vladu, koju optužuju za sve veću inflaciju, nestašice svega - od hrane do lijekova, te za gušenje ljudskih prava.



Demonstranti i traže izbore, oslobađanje uhapšenih aktivista, međunarodnu pomoć i autonomiju parlamenta koji je pod vodstvom opozicione većine. U protestima je dosad poginulo najmanje 75 osoba.







